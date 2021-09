Brawn: "Russell me recordó al Alonso de 2001"

El fin de semana del GP de Bélgica sigue dando sus últimos coletazos unos días antes de que la Fórmula 1 2021 pise Zandvoort, sede del GP de Países Bajos, que regresa al calendario 36 años después de su última cita.

Ross Brawn, director deportivo de la categoría, también quiso reflexionar y poner negro sobre blanco a sus sensaciones después de un domingo que no dejó indiferente a nadie y que provocó airados comentarios en redes sociales.

"Me siento fatal por los aficionados, que acudieron a miles y desafiaron las condiciones de lluvia constante en las gradas para apoyar a sus héroes. Han demostrado una gran dedicación y nunca olvidarán este fin de semana. Desgraciadamente, el tiempo ha jugado en nuestra contra. Fue implacable. La FIA hizo todo lo posible, enviando los coches dos veces detrás del Safety Car para evaluar las condiciones. El problema no fue tanto la intensidad de la lluvia, sino su consistencia, que provocó una visibilidad muy reducida", comienza Brawn su columna en la web oficial de la F1.

"Es bastante raro ver un fin de semana en el que la climatología haya sido tan dura y constante. Se hizo todo lo posible para que la carrera se desarrollara con seguridad y, normalmente, hay una ventana en la que se puede sacar el coche de seguridad, pero no fue posible. Al final, la seguridad es lo primero y no era lo suficientemente seguro continuar la carrera. Así que la FIA hizo lo mejor que pudo en lo que han sido circunstancias muy difíciles, de las que no hemos visto en décadas".

En cuanto al reparto del 50% de los puntos en juego, uno de los temas más criticados por pilotos y aficionados, Brown considera que había que premiar a pilotos como George Russell, por su "valentía en clasificación".

"Se concedió la mitad de los puntos. No es lo ideal, pero si no puedes recompensar a alguien por la carrera, recompénsalo por la valentía en la clasificación. Una vuelta como la que hizo George Russell en la clasificación a falta de una carrera completa debería ser recompensada", asegura, antes de comparar al británico con el Fernando Alonso de Spa 2001, su año de debut en la F1.

El español clasificó 20º de 22 coches, superando en más de 1,7 segundos a su compañero de aquel entonces, Tarso Marques. No obstante, en carrera, un fallo en la transmisión en la primera vuelta le dejó sin opciones de seguir sorprendiendo a la F1.

"La vuelta de clasificación de Russell el sábado fue un espectáculo al conseguir su primera vez en la primera fila con el Williams. Todos sabemos que Russell tiene un talento fantástico. Lo hemos visto muchas veces en Williams, y lo vimos aún más en Mercedes, cuando sustituyó a Lewis Hamilton en el Gran Premio de Sakhir del año pasado. La actuación de George me recordó mucho a la de Fernando Alonso cuando condujo en un Spa mojado para Minardi en 2001", afirma Brawn.

"Estuvo impresionante en un coche que claramente no estaba a la altura. En esas condiciones, la relación entre el piloto y el coche cambia, y lo vimos con George el sábado. No tiene un coche de primera fila, pero en esas difíciles condiciones en la clasificación, superó a gente con coches mucho mejores que el suyo. En mi opinión, solo hay una decisión posible para Mercedes el año que viene con respecto al segundo asiento".