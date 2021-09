"La Fórmula 1 está cambiando, ahora es más abierta de mente"

La adquisición de la F1 por parte de Liberty Media en 2017 ya se ha traducido en un cambio de actitud hacia los aficionados: los grandes premios han abierto sus canales en las redes sociales y han adoptado conceptos como la serie de Netflix Drive to Survive.

Pero también ha habido diferencias en la forma de dirigir el deporte, con Liberty probando conceptos radicales como el nuevo formato de clasificación al sprint antes de comprometerse a largo plazo.

Brawn, que es director deportivo de la F1, dice que la disposición de la categoría a adoptar novedades es alentadora, y debería allanar el camino para probar cosas más grandes y mejores a largo plazo.

Esto contrasta con la historia reciente, en la que los intentos de imponer cualquier cambio se encontraron con la resistencia de los equipos, que temían que pudiera perjudicar cualquier ventaja competitiva que tuvieran.

"Lo que me gusta es el hecho de que la F1 parece estar cambiando", dijo Brawn a Motorsport.com sobre la aprobación del experimento de la carrera sprint.

"Es más abierta de mente, y la gente dentro del deporte está mirando más el bien general del deporte, no solo sus propias posiciones personales".

"No sé si este formato ayuda o no ayuda particularmente a algún equipo o piloto, así que eso probablemente es positivo. Creo que cuando se introduce una iniciativa, algún equipo puede ver si le interesa o no, y entonces se hace difícil. Pero creo que eso ha sido muy alentador".

"Y lo que veo es que esta especie de nuevo mundo de la F1 tiene efectos de todo tipo. Las redes sociales han explotado en la F1, eran muy pequeñas hace cinco años, y Zandvoort, ¿habría ocurrido hace cinco años?".

"Tuvimos la oportunidad de desarrollar la pista y tuvimos al promotor que estuvo a nuestro lado para hacer todo eso. Es una verdadera frustración que Vietnam no se haya celebrado, porque habría sido nuestro primer circuito diseñado por Liberty y habría demostrado la dirección que queremos seguir. Pero Arabia Saudí va a ser espectacular. Así que estamos viendo este nuevo mundo de cooperación".

Brawn cree que una de las ventajas que tienen ahora los jefes de la F1 a la hora de buscar cambios con los equipos es que hay muchos más datos y herramientas de simulación disponibles para analizar los beneficios y las consecuencias.

En el pasado, muchas propuestas de cambio de reglas se basaban más en caprichos y deseos personales que en un análisis sólido.

"Creo que lo que los equipos querían era que se basara en pruebas, análisis y simulaciones, porque ese es el mundo al que están acostumbrados", dijo Brawn. "Cuando se sentaban en una sala, antes de este periodo, todo el mundo tenía una opinión y nadie tenía nada que la sustentara".

"Después de este experimento de las carreras al sprint, podemos sentarnos con hechos, cifras y números. Y seguro que habrá algunas opiniones subjetivas sobre cómo debemos avanzar, pero al menos tendremos mucha información objetiva para valorarlo".

"Creo que eso es lo que me entusiasma de la F1, y tenemos el nuevo coche del año que viene que se basa en un análisis objetivo de lo que teníamos que hacer. Así que todo esto es bastante alentador, y soy optimista para el futuro".