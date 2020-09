Bottas envía un recado a Red Bull en el GP de Italia de F1

Mercedes volvió a dominar en la clasificación del GP de Italia de Fórmula 1 2020, y se llevó la primera fila de parrilla en Monza. Lewis Hamilton logró su 94ª pole position en F1, superando a su compañero de equipo.

El tercer clasificado, Carlos Sainz (McLaren), estuvo a una distancia de ocho décimas de la pole, mientras que la vuelta de Hamilton marcó un nuevo récord en la pista, estableciendo la velocidad media de vuelta más rápida en la historia de la F1.

El dominio de Mercedes se produjo a pesar de la prohibición de la FIA de cambiar los modos de motor durante la clasificación y la carrera a través de una directiva técnica, impidiendo a los equipos usar su configuración de alta potencia, también conocida como modo fiesta.

Bottas dijo después de la Q3 que no estaba seguro de lo feliz que estaría Red Bull ahora tras su presión para intentar que se aprobase la directiva técnica, ya que solo pudieron ser quintos con Max Verstappen.

"El ritmo que tuve en las tandas largas y que tuvimos como equipo, nos hace estar fuertes", dijo Bottas. "Con el cambio de regla del motor en cuanto a los modos, será incluso mejor para nosotros en la carrera que antes. Ojalá sea positivo".

"No estoy seguro de lo feliz que está Red Bull ahora con este cambio del motor".

Cuando Motorsport.com le preguntó si no usaba el modo fiesta en su coche, el hombre de la pole, Hamilton, se mostró reservado.

"Ni siquiera creo que alguna vez tuviéramos un modo fiesta", bromeó Hamilton. "Es algo que alguien se inventó. ¿Quién sabe si usamos ese modo en Spa de todos modos?".

El propio Hamilton acuñó el término modo fiesta en 2018 cuando Mercedes hizo un gran avance con la potencia de su motor. El resultado de este sábado alarga la impresionante racha de clasificación de Hamilton ante su compañero de equipo y rival por el título, Bottas, quien terminó a 0,069 segundos de la pole position en Monza.

Bottas había decidido ir primero a la pista y dar rebufo a Hamilton, creyendo que era mejor rodar con aire limpio. Pero el finlandés se negó a reconocer si la falta de rebufo le había costado la pole.

"Me he sentido bastante rápido este fin de semana, así que obviamente estoy un poco decepcionado de ser segundo en vez de primero", dijo Bottas. "Al final, se tomó la decisión de colocarme primero, porque según nuestro análisis, no debería haber mucha diferencia, o tal vez incluso es mejor ser el primero para que realmente puedas concentrarte en las vueltas limpias y no tener vueltas complicadas".

"Solo experimenté una vez el rebufo al final de la Q2, y en realidad no me sentí muy mal. Fue entonces cuando obtuve el tiempo más rápido. En las curvas fui rápido. Así que es imposible decir sin ver los datos qué era mejor".