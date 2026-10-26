Fórmula 1 GP de Estados Unidos

Bottas niega que pueda perder su asiento en Cadillac para la F1 2026

Mientras Budkowski, de Cadillac, se niega a confirmar que sus pilotos vayan a seguir el año que viene, Bottas insiste en que tiene un contrato válido.

Benjamin Vinel Ronald Vording

Editado: 26 oct 2026, 19:16

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Valtteri Bottas insiste en que Cadillac está contento con él y que en cuanto a su contrato está "todo en orden" para 2027, en medio de los recientes rumores sobre su futuro en F1.

La reciente falta de ritmo de Bottas, tanto en la clasificación como en la carrera, ha dado lugar a especulaciones sobre el mercado de pilotos. Esteban Ocon, que perdió su asiento en Haas en favor del líder de la Fórmula 2, Rafael Cámara, fue mencionado como un candidato para ocupar el asiento del finlandés junto a Colton Herta y Yuki Tsunoda.

En ese contexto, se le preguntó al director del equipo Cadillac, Marcin Budkowski —que lleva dos meses y medio en el cargo—, en la rueda de prensa del viernes en el Gran Premio de Estados Unidos, si Ocon podría ser candidato para un puesto de piloto de reserva, y su respuesta fue evasiva.

"Bueno, mira, como director de equipo, y estoy seguro de que a mis compañeros les pasa lo mismo, recibes llamadas y mensajes de todos los pilotos o representantes que están en el mercado", dijo Budkowski. "Así que hay varios pilotos y representantes que se han puesto en contacto conmigo. No voy a decir quiénes son, pero prácticamente todos los que están en el mercado se han puesto en contacto, como es de esperar".

"Pero sí, creo que este es el último lugar, como puedes imaginar, en el que comunicaría nada sobre la alineación de pilotos. Mi departamento de marketing y el de comunicaciones me mataría si lo hiciera", aseguró.

Al ser preguntado sobre si Bottas y Sergio Pérez tenían contratos válidos para 2027, el polaco añadió de forma intrigante: "De nuevo, este es el último lugar en el que comentaría los contratos de los pilotos y, en general, creo que no es algo que se haga ante la prensa. Es algo que se hará mediante comunicados oficiales del equipo cuando llegue el momento adecuado".

También puedes leer:

Valtteri Bottas, de Cadillac Racing, habla con el director del equipo, Marcin Budkowski

Foto de: Michael Potts / LAT images vía Getty Images

Dado que ambos pilotos firmaron contratos "plurianuales" cuando se incorporaron a Cadillac para 2026, no está claro qué condiciones —si es que hay alguna— deben cumplirse para activar sus prórrogas para 2027.

Se cree que Ocon se encamina hacia un contrato como piloto de reserva en Aston Martin en lugar de ir a Cadillac, pero ¿está necesariamente asegurado el asiento de Bottas?

Cuando se le preguntó si el equipo le había dado garantías para 2027, el veterano piloto, con 264 carreras a sus espaldas, respondió: "Sí; bueno, el año pasado, cuando firmé, conocí las condiciones, así que todo está bien".

Al ser presionado por Motorsport.com sobre los comentarios de Budkowski del viernes y sobre si le habían sorprendido esas respuestas ambiguas, Bottas dijo que no estaba al corriente de esas palabras y que no le preocupaban.

En cuanto a si existía algún escenario en el que no corriera para Cadillac a pesar de tener, en teoría, un contrato para la temporada 2027, Bottas reflexionó: "Bueno, esto es la F1. Si las vacas pudieran volar, ya sabes… en este deporte siempre puede pasar cualquier cosa. Pero, por ahora, parecen contentos con lo que aporto. Creo que es lo único que importa".

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