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Fórmula 1 GP de Estados Unidos

Ferrari sale de Austin con buenas noticias pese a desaprovechar una oportunidad

Ferrari se marchó de Austin con un balance positivo, pero también con la conciencia de haber perdido una gran oportunidad en la clasificación.

Roberto Chinchero

Editado: 26 oct 2026, 14:53

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El balance del fin de semana de Ferrari en Austin queda resumido en una reflexión del propio Frederic Vasseur: "El problema es que hemos completado todas las vueltas, desde la primera de los entrenamientos hasta la última de la carrera, en excelentes condiciones, salvo las dos últimas vueltas de la Q3 con ambos coches. Probablemente fue ahí donde se nos escapó algo".

Es un resumen que dice mucho más que el segundo puesto conseguido por Charles Leclerc y que el resultado global del equipo. Ferrari se marchó del GP de EE.UU. con la convicción de haber contado con un monoplaza capaz de luchar por la victoria, pero de haber echado por tierra una parte importante de sus posibilidades en el momento decisivo de la clasificación.

Una oportunidad perdida que no empaña la solidez de un fin de semana en el que el SF-26 mostró una buena competitividad, confirmando los avances de las últimas carreras.

En un fin de semana en el que se introdujo en pista una importante actualización técnica, el equipo encontró un equilibrio que le permitió compensar las carencias en materia de potencia, mostrándose competitivo en condiciones muy diferentes, desde la vuelta rápida hasta el ritmo de carrera.

El precio pagado en la Q3

Las posiciones cuarta y quinta en la parrilla obligaron a Ferrari a una carrera a la ofensiva. En un circuito en el que la posibilidad de rodar en aire limpio suponía una gran ventaja en la gestión de los neumáticos, salir por detrás de los rivales condicionó las decisiones estratégicas.

"Teníamos que ser agresivos, porque la estrategia estaba en el límite entre una y dos paradas. Cuando sales unas posiciones más atrás, te ves envuelto en el tráfico y tienes que buscar soluciones diferentes. Sin el coche de seguridad virtual, creo que en la recta final Lewis incluso podría haber alcanzado a Verstappen", dijo Vasseur.

Sin embargo, el director del equipo ha pedido que no se interprete el resultado de la clasificación como síntoma de una deficiencia estructural del coche. Las mínimas diferencias entre los equipos punteros hacen que cada detalle sea clave.

"No podemos hablar de desastre cuando estás quinto a tres centésimas de la segunda plaza. Hoy basta con salirse ligeramente del rango ideal de los neumáticos para perder dos o tres décimas, y con estas diferencias puedes pasar de la segunda a la sexta posición. Basta una ráfaga de viento o un pequeño desliz para perder la vuelta".

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El dato más alentador para el equipo Maranello es la confirmación de una competitividad que ya no parece estar ligada a las características del circuito. Ferrari ha encontrado una mayor estabilidad en su rendimiento y, sobre todo, un margen de funcionamiento que permite a los pilotos aprovechar mejor el potencial del SF-26.

Leclerc también ha detectado un progreso personal: "En las últimas dos o tres carreras creo que he dado con algo importante en mi forma de pilotar y en la combinación entre el estilo de conducción y la configuración del coche. Me siento mucho más cómodo. Espero que esto se traduzca pronto en una victoria".

Vasseur ha confirmado la sensación de que el equipo ha entrado en una racha positiva. "Por tercera o cuarta carrera consecutiva estamos entre los que más puntos suman. Vamos por buen camino. No es solo una cuestión de actualizaciones, sino de puesta a punto, gestión de los neumáticos y capacidad para encajar durante el fin de semana".

El resultado de Austin consolida la segunda posición de Ferrari en el Mundial de Constructores, mientras que Leclerc y Hamilton siguen ambos en la lucha por ese codiciado segundo puesto en la clasificación de pilotos. Un balance importante, en especial teniendo en cuenta lo reñida que está la lucha entre los equipos punteros.

Queda el pesar por una clasificación que impidió a Ferrari disputar la carrera desde una posición más favorable. Pero también una certeza: en Austin no tuvieron que buscar explicaciones para una falta de competitividad.

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