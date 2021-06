Bottas, feliz con el chasis de Hamilton: "Ahora puedo confiar en el coche"

Bottas lideró la primera sesión de libres del Gran Premio de Francia antes de terminar segundo en la FP2, a solo ocho milésimas con medios de Max Verstappen, que rodó con blandos.

Bottas sufrió durante el fin de semana del Gran Premio de Azerbaiyán hace dos semanas, clasificándose 10º y acabando 12º, lo que le hizo caer a la sexta plaza en el mundial de pilotos.

La gran actuación del viernes en Francia llegó después de que se revelara el jueves que Mercedes había intercambiado los chasis de los monoplazas de Bottas y Hamilton como parte de la rotación planificada del equipo para la temporada.

Hablando después de los segundos entrenamientos, Bottas explicó que sentía más confianza con el coche que últimamente, pero no estaba seguro de si era debido al resultado del cambio de chasis o a las condiciones del circuito Paul Ricard.

"Es difícil decir si es el chasis o las condiciones de la pista, pero va mucho mejor que hace dos semanas, eso es seguro", explicó Bottas.

"Creo que hemos empezado el fin de semana con el pie derecho. Veo que todo va bastante bien, he estado cómodo y he sido bastante rápido con el monoplaza hasta ahora".

"Es una pista diferente, pero el equilibrio es bueno, los neumáticos funcionan bien y tengo confianza en el coche. Puedo confiar en el monoplaza y creo que esa es la mayor diferencia".

Su compañero de equipo, Lewis Hamilton, acabó la tanda del viernes en Francia como el tercero más rápido, a dos décimas de Bottas, pero el británico dijo que la sensación en el coche "no era muy diferente" a Mónaco y Bakú, cuando experimentó problemas.

Pero Hamilton no cree que el cambio de chasis sea clave de su aparente falta de ritmo, y de hecho asegura que no siente su coche significativamente diferente y que "muy rara vez" se notan este tipo de cambios.

El director del equipo Mercedes, Toto Wolff, explicó que el cambio de chasis era "parte del plan" para gestionar el kilometraje de las piezas de los dos coches, y que siempre se podía utilizar uno nuevo si eso ayudaba al piloto.

"Es bueno recibir feedback", dijo Wolff. "Si eso calma la mente del piloto, tenemos un chasis de repuesto que es nuevo, siempre podemos montarlo".

Cuando se le preguntó si había algo que Hamilton pudiera encontrar diferente en el chasis que está usando en Francia, Wolff respondió: "Es el chasis que estuvo espléndido en Mónaco, el que permitió a Valtteri clasificarse delante. Pero nunca se sabe".

"Escuchas a los ingenieros y dicen que todo está probado y que no debería haber ninguna diferencia. Pero si el piloto siente que no va bien, entonces no vale la pena intentar crear un lío, simplemente se cambia y listo".

Las fotos de Mercedes el viernes del GP de Francia 2021 de F1

Valtteri Bottas, Mercedes W12 1 / 23 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Valtteri Bottas, Mercedes W12 2 / 23 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Valtteri Bottas, Mercedes W12 3 / 23 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes W12 4 / 23 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes W12 5 / 23 Foto de: Drew Gibson/LAT Lewis Hamilton, Mercedes W12 6 / 23 Foto de: Drew Gibson/LAT Valtteri Bottas, Mercedes W12 7 / 23 Foto de: Drew Gibson/LAT Detalle del difusor del Mercedes W12 8 / 23 Foto de: Uncredited Valtteri Bottas, Mercedes W12 9 / 23 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Valtteri Bottas, Mercedes W12, bloquea 10 / 23 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes W12 11 / 23 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes W12 12 / 23 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Lance Stroll, Aston Martin AMR21, Lewis Hamilton, Mercedes W12 13 / 23 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes W12 14 / 23 Foto de: Drew Gibson/LAT Lewis Hamilton, Mercedes W12 15 / 23 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Valtteri Bottas, Mercedes W12 16 / 23 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Valtteri Bottas, Mercedes W12 17 / 23 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Valtteri Bottas, Mercedes W12 18 / 23 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Valtteri Bottas, Mercedes W12 19 / 23 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Valtteri Bottas, Mercedes W12, Lewis Hamilton, Mercedes W12 20 / 23 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Valtteri Bottas, Mercedes W12, Lewis Hamilton, Mercedes W12 21 / 23 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Valtteri Bottas, Mercedes W12 22 / 23 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Detalle frontal del Mercedes W12 23 / 23 Foto de: Uncredited