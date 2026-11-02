Fórmula 1 GP de México

Cómo Bortoleto llegó a pensar tras la Q1 de México "voy a salir desde la pole"

Bortoleto tuvo poco tiempo de entrenamientos en México con su Audi, pero su tiempo en la Q1 le sorprendió y llegó a pensar que podía dar la sorpresa.

Kevin Hermann Stuart Codling

Publicado: 2 nov 2026, 18:21

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Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team

Foto de: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

Gabriel Bortoleto vivió un sábado inusual en la clasificación del Gran Premio de México. Como el piloto de Audi había dispuesto de muy poco tiempo en la pista, carecía de referencias importantes. A pesar de ello, en la Q1 logró una vuelta que le colocó a solo unas décimas del líder: "¡Joder, voy a salir desde la pole!", pensó en ese momento. Sin embargo, al final de la clasificación solo pudo ser 14º puesto y quedó eliminado en la Q2.

La situación inicial de Bortoleto distaba mucho de ser fácil. Se había saltado la primera sesión de entrenamientos y, tras un problema con el coche, apenas había acumulado tiempo de conducción durante el resto del fin de semana. Antes de la clasificación, le faltaba, por tanto, una experiencia clave en el exigente circuito de Ciudad de México.

Por eso le sorprendió mucho su primera vuelta rápida. "Sinceramente, después de esa vuelta pensé que estaría en la pole. Joder, solo había dado dos vueltas en todo el fin de semana y estaba a tres décimas del primer puesto", contaba el brasileño sobre la Q1.

A Bortoleto le faltaban por completo los puntos de referencia

El hecho de haber logrado una vuelta competitiva en esas circunstancias le impresionó incluso a él mismo. Precisamente en un circuito con poco agarre, es importante sentir el coche con precisión y acercarse al límite. Pero Bortoleto no tuvo esa oportunidad.

"Creo que he hecho un trabajo magnífico. Afrontar una sesión de clasificación sin haber dado vueltas en un circuito con prácticamente ningún agarre es muy difícil. Hay que sentir realmente el coche al límite para sacar el mejor tiempo por vuelta. Lo que yo conseguí en la Q1 fue bastante impresionante", aseguró.

En la Q2, la falta de preparación se hizo más evidente. Bortoleto cometió algunos pequeños derrapes que le hicieron perder tiempo. Aunque sabía que, dadas las circunstancias, eso podía ocurrir.

"Sabía que tendría esos derrapes. No me había encontrado en esa situación en todo el fin de semana. Simplemente no sabía muy bien qué hacer con todos los ajustes. Fue una sesión de clasificación bastante extraña para mí", dijo.

Y describió cómo afrontaba cada curva: primero tenía que calcular cuánto agarre habría, luego meter el coche en la curva y, a continuación, reaccionar ante posibles tendencias al sobreviraje. "En realidad, esa no es la forma en que yo afrontaría una sesión de clasificación. Pero hoy tuve que hacerlo así".

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Dos curvas le costaron el pase a la Q3

A pesar de todo, según su propia valoración, a Bortoleto no le faltó mucho para pasar a la última ronda de la clasificación. Y señaló dos curvas en las que perdió mucho tiempo. Si hubiera tomado esos tramos con más precisión, en su opinión, habría llegado a la Q3.

"Sé que quizá no parecía tan reñido, pero conozco las dos curvas en las que he perdido muchísimo tiempo. Si lo hubiera hecho todo bien, habríamos estado ahí", dijo.

Además, en la Q3 habría tenido a su disposición otro juego de neumáticos blandos. Con vueltas extra y más tacto con el coche, lo que le habría permitido sacar más partido al monoplaza. Por eso, el hecho de que al final solo acabase 14º no era para él una cuestión de falta de ritmo, sino también una consecuencia de su peculiar y extraña situación.

Bortoleto elogió también a su equipo. Tras el problema en la FP3, Audi tuvo que hacer muchos cambios en el coche a tiempo para la clasificación. "Solo quiero dar las gracias al equipo. Tras el problema, reconstruyeron todo el coche desde la tercera sesión de entrenamientos libres hasta la clasificación. Han hecho un trabajo magnífico".

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