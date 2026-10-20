Fórmula 1
Binotto explica por qué Bortoleto es "el más parecido a Schumacher" en la parrilla
Mattia Binotto destaca la humildad, el afán de victoria y la ética de trabajo de Gabriel Bortoleto en su segundo año en la Fórmula 1.
Redacción Motorsport.com
Editado: 20 oct 2026, 18:35
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En su segunda temporada en la Fórmula 1 con Audi (en 2025 bajo el nombre de Sauber), Gabriel Bortoleto sigue impresionando al director del equipo, Mattia Binotto, para quien el piloto brasileño es el que más se parece a Michael Schumacher.
Mattia Binotto, que pasó buena parte de su carrera trabajando en Ferrari, formó parte del departamento de motores de la Scuderia durante el dominio absoluto de Michael Schumacher entre 2000 y 2004.
"Para mí, Gabi [Bortoleto] es hoy en día el que más se parece a Michael [Schumacher] en cuanto a actitud", dijo en una entrevista concedida a ge.
"No quiero comparar la velocidad en la pista, porque eso es diferente. Es una época diferente, coches diferentes, y no creo que sea comparable".
"Pero la actitud de mantenerse humilde, ser trabajador, estar siempre dispuesto a mejorar, animando al equipo y a sí mismo, es sin duda algo que se nota, a pesar de que sea un chico muy joven", añadió.
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El director del equipo Audi también destacó que el piloto de São Paulo sigue mejorando cada día y que no ha perdido la humildad ni las ganas de progresar, incluso en su ahora segundo año en el campeonato, pese a no poder luchar por grandes objetivos en pista.
"Ya tiene la actitud adecuada y me alegra mucho verlo, porque fue eso lo que me convenció, de hecho, cuando lo conocí por primera vez".
"Y, con la experiencia, en lugar de perder esa actitud, la está, al contrario, desarrollando aún más. Así que creo que esa es la forma en que se está desarrollando. Estoy muy satisfecho y muy contento de verlo".
"Es muy maduro para ser alguien tan joven", continuó Binotto, elogiando a Bortoleto. "No hay duda de ello y creo que todo el mundo puede darse cuenta. Tiene sentido de la responsabilidad, pero también espíritu competitivo".
"Tiene hambre de victoria; el deseo de convertirse algún día en campeón es lo que le impulsa cada día a ser cada vez más fuerte y rápido. Por lo tanto, además de tener esa hambre de victoria, tiene la actitud adecuada y eso le convertirá en un campeón", dijo.
Apunta:
Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team
Foto de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images
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