Bono y la emoción compartida con Hamilton: "Hemos trabajado muy duro"

Seguramente a muchos aficionados les suene el nombre de Peter Bonnington, más conocido como Bono, el actual ingeniero de carrera de Lewis Hamilton y que lleva junto a él desde la temporada 2013, cuando el piloto británico se unió a Mercedes.

Si bien ambos vivieron juntos la mejor época personal de Hamilton, con seis títulos de pilotos ganados entre 2014 y 2020, también fueron una piña en los malos momentos que el siete veces campeón del mundo ha vivido desde la temporada 2022.

Por ello, la emoción de ambos se desbordó el pasado domingo en Silverstone cuando Hamilton consiguió su victoria nº 104 en la Fórmula 1, su primer triunfo desde Arabia Saudí 2021, y el 82º para ellos dos como pareja inseparable de piloto-ingeniero. De hecho, tan cercana es su relación, que se rumorea que el británico intentará que Bono sea su acompañante en su cambio a Ferrari a partir de 2025.

Sobre sus lágrimas en la radio, Bono dijo ante los micrófonos de Sky Sports: "No diría que he llorado, ¡tenía algo dentro del ojo!", bromeó, antes de añadir:"Es muy emocionante. Ha pasado mucho, mucho tiempo. Él y yo hemos trabajado muy duro juntos para intentar volver a este nivel. Son muchos pequeños pasos. Ha costado mucho llegar hasta aquí".

Cuando se le preguntó por las claves de la victoria de Hamilton en su carrera de casa saliendo desde la tercera posición, Bono quiso darle el mérito al piloto de Mercedes por saber leer la carrera y negarse a montar neumáticos intermedios cuando él se lo aconsejó al final del primer stint, y aseguró que sus comentarios por radio también fueron vitales para cambiar el rumbo de su carrera.

"El feedback que me dio sobre el equilibrio del coche durante el primer stint no fue muy bueno. Sabíamos dónde teníamos que corregir el coche gracias a sus comentarios. Creo que pusimos el coche en una posición muy buena para el último stint, para permitirle atacar al máximo".

"Sabíamos que los neumáticos delanteros iban a tener problemas. Así que teníamos que asegurarnos de que teníamos suficiente tren delantero para protegerlos. Lo ha hecho muy bien. Cuando las cosas se ponen al rojo vivo, puedes contar con él para gestionar los neumáticos y llegar hasta el final", dijo.

Sin embargo, Bono asegura que hubo un momento de tensión cuando Max Verstappen empezó a volar con los neumáticos duros y adelantó a Lando Norris para colocarse en la segunda posición, pero que Hamilton fue quien le dio la tranquilidad de tenerlo todo bajo control.

"No diría que no hubo ninguna duda, pero cuando [Hamilton] tiene el cuchillo entre los dientes... En cuanto me dijo que me callara, supe que había empezado lo serio", concluyó el de Mercedes.

