Fórmula 1 GP de México

Bono desvela la "conversación seria" que ayudó a Antonelli a ganar el título de F1 en 2026

Bono, ingeniero de carrera de Kimi Antonelli, ha revelado cómo una conversación seria ayudó al italiano a superar su difícil temporada de debut en la F1.

Redacción Motorsport.com

Editado: 4 nov 2026, 8:16

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Foto de: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Peter "Bono" Bonnington, actual ingeniero de carrera de Andrea Kimi Antonelli, ha revelado cómo una "conversación realmente seria" ayudó a dar un giro a la temporada como debutante del piloto italiano en la Fórmula 1, un año antes de que se proclamara campeón del mundo en 2026.

Antonelli terminó tercero en el Gran Premio de México del pasado fin de semana, lo que le bastó para asegurarse su primer título de pilotos. En declaraciones a F1TV tras la carrera, Bono reflexionó sobre cómo Antonelli superó una difícil temporada de debut con Mercedes en 2025 para dominar en 2026.

"Esa es una de las cosas o experiencias increíbles de las que realmente nos beneficiamos, porque lo cierto es que se aprende de los malos días y eso es precisamente en lo que él destaca: en aprender", explicó Bomo al referirse a la complicada racha de Antonelli durante la etapa europea de 2025.

"Tuvimos una conversación muy seria al final de la temporada europea. Y luego pudimos volver a las carreras en el otro lado del mundo y, de repente, me soltó: '¿Por qué no me diste una patada en el trasero antes?'. Así que, sí, fueron tiempos complicados, pero lo que no te mata te hace más fuerte, y él realmente se recuperó de aquello".

Mientras que su compañero de equipo, George Russell, comenzó la temporada de 2026 como claro favorito al título, Antonelli se situó en cabeza del campeonato en la tercera prueba tras encadenar dos victorias consecutivas en China y Japón.

A pesar de que muchos daban por hecho que la presión por el título acabaría por afectar al joven italiano, el piloto de 20 años fue ganando confianza y rendimiento, hasta tal punto de que hasta ahora ha ganado nueve grandes premios en lo que va de temporada.

Más sobre Antonelli:

Bono, que ya ha trabajado con los siete veces campeones del mundo Lewis Hamilton y Michael Schumacher, afirmó que gestionar a un piloto forma parte de su trabajo tanto como gestionar el coche.

"La gente solía decir, sobre todo en aquellos tiempos: '¿Por qué no contáis con un psicólogo deportivo que trabaje con los pilotos?', y uno pensaba: 'Bueno, eso es más o menos lo que tiene que hacer el ingeniero de carrera'. La mitad del trabajo consiste en ocuparse del coche y, la otra mitad, en mantener contento al piloto".

"Así que sí, es un tipo al que resulta fácil mantener contento. Es un placer trabajar con él, pero también guiarle a través de los altibajos, sobre todo el año pasado. Simplemente forma parte del trabajo. Algunos lo hacen mejor que otros", concluyó.

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