Binotto niega la división de Ferrari F1 y se ríe de los informes

Cargar el reproductor de audio

Carlos Sainz consiguió su primera victoria en la Fórmula 1 el pasado domingo en el Gran Premio de Gran Bretaña, derrotando a compañero de equipo, Charles Leclerc, tras la reanudación de la carrera que había sido detenida por la aparición de un coche de seguridad.

En ese momento, Ferrari llamó a boxes al piloto español para montarle unos neumáticos blandos nuevos y dejó al monegasco, que era el líder de la carrera, en pista con juego de duros desgastados para intentar aprovechar la ventaja que le daba su posición.

Leclerc se mostró visiblemente decepcionado tras la carrera y se le vio hablando con el director de Ferrari, Mattia Binotto, poco después de cruzar la bandera a cuadros, lo que rápidamente creó polémica sobre una posible división dentro de la escudería.

Un informe publicado por medios de italianos y escrito por un ex jefe de prensa de Ferrari, afirmó que algunos miembros del equipo se negaron a asistir a la ceremonia del podio y a la foto grupal en Silverstone tras la victoria se Sainz debido a su frustración por Leclerc.

En respuesta a una pregunta de Motorsport.com sobre dicho informe, Binotto confirmó que esto era falso, asegurando que había comprobado él mismo junto al equipo que no había ocurrido.

"No era cierto", dijo el suizo. "Cuando lo escuché o lo leí, [me] sorprendió. Lo que hice fue comprobarlo, porque nunca se sabe, tal vez había algo que se me había pasado por alto. Pero lo comprobé y no era el caso, para nada".

"[Estoy] sorprendido y una vez más decepcionado por tener que leer cosas que a veces se escriben y que no cuentan de forma correcta lo que está, o en este caso, estaba pasando".

"Sí, el equipo no estaba del todo contento en ese momento porque perdimos una gran oportunidad a raíz del coche de seguridad. Pero estábamos muy contentos por Carlos [Sainz], que ganó su primera carrera, en Silverstone hizo un fin de semana fantástico saliendo desde la pole".

"Todo el equipo estaba allí, animando a Carlos. Así que no hay ningún problema al respecto".

Relacionado con Ferrari: Ferrari regresa a su logo original del Cavallino Rampante en Austria

Las cámaras de televisión mostraron imágenes de Binotto hablando con Leclerc nada más terminar la carrera en Silverstone, en las que parecía que le hacía gestos con la mano al piloto.

El monegasco reveló a principios de esta semana que Binotto había volado hasta Mónaco antes de viajar a Austria para reunirse, cenar y hablar más sobre el tema, pero explicó que es "algo que suelen hacer".

Leclerc también negó la existencia de cualquier conversación sobre una posible división dentro de Ferrari, afirmando que el equipo estaba "extremadamente unido."

Binotto explicó que la reunión en Mónaco era "la mejor oportunidad" que tenía para ver al piloto antes de llegar a Austria, y que durante la cena se rieron de los informes explicados anteriormente.

"Cenamos y nos reíamos juntos de lo que leíamos en los periódicos, porque sabíamos que era completamente falso", dijo el directo de Ferrari.

"Discutimos e intentamos seguir adelante, mejorar, tratando de ser constructivos para estar mejor preparados para cualquier escenario que se nos presente en las siguientes carreras".

El monegasco explicó el jueves que el jefe de la escudería de Maranello estaba "bastante enfadado" después de ver su estado de ánimo tras la carrera de Silverstone, pero que también aseguró que fue comprensivo con sus emociones.

"Cuando él iba hacia las entrevistas y yo me dirigía al podio, le vi tan decepcionado que le dije que no debía [estar así], que debía tener una sonrisa en la cara, porque es un piloto fantástico, es un campeón", explicó Binotto.

"En Silverstone demostró una vez más lo bueno que es, hizo una carrera increíble, no solo tras el coche de seguridad protegiendo la posición lo mejor que pudo, sino también por la forma en que pilotó con un coche dañado durante toda la carrera".

"Debería tener una sonrisa, porque aunque ha tenido mala suerte una vez más, habrá carreras en las que podrá demostrar que es un grandísimo piloto y que puede ganar", concluyó el de Ferrari.