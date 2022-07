Leclerc y su reunión con Binotto, niegan la división de Ferrari

Cargar el reproductor de audio

El piloto monegasco reconoció estar muy decepcionado después del Gran Premio de Gran Bretaña, ya que una llamada a boxes para su compañero de equipo, Carlos Sainz, en lugar de a él, acabó costándole la oportunidad de llevarse la victoria e incluso le sacó del podio.

Esto, además, sucedió después de que al inicio de la carrera Ferrari no le pidió a Sainz que lo dejase pasar cuando aparentemente era más rápido, por lo que Leclerc tenía sentía la necesidad de aclarar lo sucedido desde el lado de la Scuderia sobre las decisiones que habían tomado.

La estrategia y la intervención de Binotto después de la carrera para hablar con Leclerc en el pitlane, hicieron que se especulara sobre posibles fricciones internas en Ferrari.

Sin embargo, Leclerc asegura que cualquier afirmación sobre una posible división dentro de Maranello está fuera de lugar, y explicó que hay una enorme diferencia entre estar muy decepcionado por un resultado y que eso desencadene otros problemas mayores.

En respuesta a Motorsport.com sobre dichos rumores, Leclerc dijo: "Esto es realmente falso. Y me gustaría no tener que entrar (en esto), porque esta es la misma pregunta que me hacen todos. Y obviamente me gustaría no tener que contestar a este tipo de cosas".

"Estamos muy unidos. ¿Hay decepción después de la última carrera porque terminamos primero y cuarto? Sí, claro que la hubo".

"¿Estamos muy, muy contentos de que Carlos haya ganado su primera carrera? Sí, de verdad".

"Pero, obviamente, antes del coche de seguridad, estábamos primero y segundo... y de repente acabas primero y cuarto. Así que también hay algo de decepción. Pero no hay ningún tipo de división dentro del equipo, eso seguro", añadió el monegasco.

¿Qué pasó en Silverstone?: Ferrari explica por qué paró Sainz y no Leclerc con el Safety Car

Leclerc también confirmó que se tuvo un reunión privada con Mattia Binotto en Mónaco, su localidad, a raíz de todo lo ocurrido en el GP de Gran Bretaña.

Sin embargo, dijo que las conversaciones eran para ponerse al día, reuniones habituales que tiene con su jefe fuera de la pista, y que había sido provocada por una reciente mala racha de resultados que fue un paso más atrás en Silverstone.

En referencia a la charla con Binotto tras la carrera y a aún la más reciente en Mónaco, Leclerc dijo: "Bueno, obviamente ha habido muchas conversaciones sobre esta carrera en los últimos días".

"Primero se enfadó bastante conmigo en Silverstone, porque me vio muy decaído, lo que por otra parte también entendió. Pero sólo quería asegurarse de que estaba bien, y quería que hacerme ver que también había hecho un trabajo increíble teniendo en cuenta todo lo que me pasó".

"Luego, en Mónaco, esto es algo que solemos hacer. Vino porque las últimas cinco carreras han sido bastante duras para mí. Y quería quedarme en casa, desconectar un poco de todo, para estar al 100% para este fin de semana".

El monegasco cree que Ferrari es consciente de que podrían haber hecho un mejor trabajo con sus decisiones en el GP de Gran Bretaña, y por ello han modificado algunos de sus protocolos de comunicación a partir de este fin de semana para que no se repitan estos errores.

"Personalmente, creo que no hay nada que pudiese haber hecho de manera diferente", dijo. "Como equipo, creo que hemos cambiado ya algunas cosas, al menos en la forma de la comunicación a lo largo de la carrera, para estar mejor preparados en un momento así en particular".

"Una vez que sale el coche de seguridad a pista, tienes que tomar una decisión rápidamente, y si no estás preparado para ello, es muy complicado. Así que sí, como equipo, hemos cambiado algunas cosas. Y no voy a entrar en detalles".

Cuando se le preguntó si había hecho algún tipo de presión para promover las órdenes de equipo con el objetivo de priorizarse a sí mismo en la lucha por el título, Leclerc dijo para concluir: "No me corresponde a mí decir nada al respecto".