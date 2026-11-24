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Bearman-Haas, la renovación, bloqueada por el salario: los entresijos del estancamiento

Bearman sigue siendo el único piloto sin contrato para 2027. Tras el anuncio de Camara, el silencio de Haas ha alimentado las dudas sobre el futuro del británico.

Roberto Chinchero

Editado: 24 nov 2026, 8:41

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Oliver Bearman sigue siendo el último piloto de la parrilla de Fórmula 1 que aún no tiene contrato para 2027. Una situación difícil de imaginar hasta hace unas semanas, teniendo en cuenta que su continuidad en Haas F1 se daba por sentada desde el verano pasado. El anuncio del fichaje de Rafael Câmara, que se produjo antes del Gran Premio de Brasil, parecía destinado a ir seguido en breve por el del británico. En cambio, el silencio se ha prolongado hasta convertirse en todo un caso.

La paradoja es que Bearman necesita a Haas tanto como el equipo estadounidense lo necesita a él. No hay alternativas concretas para ninguna de las dos partes y, sin embargo, la negociación se ha convertido en un tira y afloja que se está prolongando mucho más allá de lo previsto inicialmente.

En las últimas semanas han surgido diversas hipótesis sobre los motivos del estancamiento, algunas relacionadas con la relación contractual que une a Bearman con Ferrari y con las perspectivas de futuro del británico de 21 años. Sin embargo, según ha podido saber Motorsport.com ahora, la cuestión que está retrasando la firma no tiene que ver con el futuro a largo plazo del piloto, sino con las condiciones económicas del acuerdo con Haas.

Ferrari ya ha ejercido la opción que le permite mantener a Bearman dentro de su programa de pilotos y, al fin y al cabo, no tendría sentido tomar otras decisiones, ya que en Maranello han invertido recursos económicos en el joven británico desde que entró, en 2021, a formar parte de la Driver Academy. Permitir que Bearman quede libre sería lo que en la jerga se denomina una «pérdida total».

Es cierto que, a finales de 2027, el británico podría encontrarse en la situación de quedar libre si no recibiera una llamada para incorporarse al equipo oficial, pero ese escenario no supone un obstáculo para la renovación con Haas y no hay ninguna necesidad de definir a corto plazo la relación con Ferrari, sobre todo teniendo en cuenta que Lewis Hamilton ya no es tan joven. Por parte de la Scuderia no hay exclusiones y todas las posibilidades de futuro siguen abiertas.

La cuestión, por tanto, se reduce a una negociación entre Haas y el equipo de Bearman. El quid de la cuestión es el salario propuesto por la escudería estadounidense, una cifra que el piloto y su equipo no consideran acorde con sus expectativas. De ahí que las negociaciones se hayan ido endureciendo progresivamente, a pesar de que ambas partes son conscientes de la necesidad de llegar a un acuerdo. En vísperas del Gran Premio de Las Vegas, Bearman no ocultó su decepción por una situación que se arrastra ya desde hace meses. "No hay nada nuevo que decir. Para ser sincero, estoy bastante decepcionado por encontrarme aquí, en la vigésima cita de la temporada, sin un contrato firmado para el año que viene. Es una situación extraña, pero lo estamos resolviendo".

El británico ha admitido que la incertidumbre se está volviendo difícil de gestionar, sobre todo tras una temporada en la que cree haber demostrado su valía. "Solo puedo decir que es un poco decepcionante y, obviamente, no es lo ideal para la confianza de un piloto. Sé que he hecho un buen trabajo este año, pero no saber qué haré la próxima temporada no es precisamente lo ideal. De eso no hay duda".

Bearman ha descartado categóricamente la posibilidad de fichar por otro equipo en 2027. Cuando se le preguntó si existía siquiera una mínima posibilidad de correr en otro equipo, su respuesta fue inequívoca: "No, cero posibilidades".

Oliver Bearman, Haas F1 Team

Foto de: Lars Baron / LAT Images vía Getty Images

Una declaración que confirma lo limitado que es el margen de maniobra del piloto, teniendo en cuenta que todos los demás puestos disponibles para la próxima temporada ya han sido asignados. También por ese motivo, la negociación con Haas sigue siendo la única vía viable.

"Mi objetivo para 2027 está muy claro —explicó Bearman—; creo que aquí todavía hay trabajo pendiente. En cuanto a un futuro más lejano, digamos que la cuestión no está precisamente en mis manos".

Se refiere a su vínculo con Ferrari, que sigue representando el principal objetivo de la carrera del británico. Bearman nunca ha ocultado su ambición de llegar a Maranello, pero es consciente de que las decisiones sobre el futuro de la Scuderia no dependen únicamente de su rendimiento.

"Tengo contrato con Ferrari, que me ha brindado esta increíble oportunidad de llegar a la Fórmula 1. Sigo siendo piloto del programa de jóvenes talentos y mi mayor sueño es correr para Ferrari. Es el equipo más emblemático y fue el primero en creer en mí cuando era niño. Sigue siendo mi mayor sueño, pero es evidente que, de cara al futuro, podrían surgir algunas dificultades. No tengo mucho que decir al respecto, tendremos que ver cómo evoluciona la situación".

Sin embargo, el panorama es menos complicado de lo que puede parecer desde fuera. Ferrari ya ha definido su posición contractual y no es quien está retrasando la confirmación de Bearman. La negociación aún abierta se refiere exclusivamente a las condiciones del acuerdo entre el piloto y Haas.

Da la sensación de que se ha llegado a una fase en la que ninguna de las dos partes quiere ceder primero, a pesar de saber que la conclusión de la negociación es, en esencia, inevitable. Según la información recabada por Motorsport.com, el asunto debería resolverse antes de la última ronda en Abu Dabi, muy probablemente mediante una solución de compromiso en el plano económico.

Mientras tanto, Bearman sigue mostrando una impaciencia que ya ni siquiera intenta ocultar. "Como ya he dicho, estamos casi ahí, pero no es agradable encontrarse en esta situación, a dos carreras del final, sin que el caso esté aún definido. Aunque sé que prácticamente hemos llegado a la meta, la realidad es que aún no hay nada cerrado. Sinceramente, no hay excusas para encontrarnos en esta situación sin un contrato firmado".

Unas palabras inusualmente duras, que dan una idea de lo mucho que ha afectado este asunto al piloto. Sin embargo, no parece que se contemple una separación. Salvo que surjan acontecimientos inesperados, Bearman seguirá al volante del Haas también en 2027, formando junto a Câmara una de las parejas más jóvenes de la parrilla. Solo queda por determinar en qué condiciones económicas se llegará a la firma. Y es precisamente en este punto donde se está librando el último pulso.

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