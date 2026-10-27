Fórmula 1 GP de Estados Unidos

Bearman estalla contra la FIA por su sanción en Austin: "Una locura; no podía desaparecer"

Bearman considera que su atrevido adelantamiento a Gasly fue castigado con demasiada dureza, en un incidente que, además, acabó provocando su abandono.

Benjamin Vinel Stuart Codling

Publicado: 27 oct 2026, 15:02

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Oliver Bearman, Haas F1 Team

Foto de: James Sutton / LAT Images via Getty Images

Oliver Bearman asegura que se quedó "bastante sorprendido" al recibir una sanción de 10 segundos por su colisión con Pierre Gasly en el Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1.

Bearman ganó dos posiciones en la primera vuelta de la carrera de Austin y, en el siguiente giro, intentó adelantar a Gasly, que rodaba décimo, por el interior de la curva 13.

Al darse cuenta de que el hueco se estaba cerrando, Bearman subió dos ruedas al piano amarillo del interior, pero su rueda delantera izquierda acabó tocando el pontón del Alpine. El contacto, aunque leve, provocó daños importantes en ambos coches, y los comisarios de la FIA castigaron al británico con una penalización de 10 segundos.

"Me quedé bastante sorprendido, la verdad", declaró Bearman. "En todo caso, fue un incidente de carrera. Me pareció bastante injusto que me impusieran una sanción de 10 segundos, especialmente teniendo en cuenta algunos incidentes que se han producido este año y que se han quedado sin sanción o con una penalización de cinco segundos. Diez segundos por un incidente de este tipo me parece muy excesivo, teniendo en cuenta lo que ocurrió".

"Sentí que tenía suficiente parte de mi coche en paralelo como para justificar, o al menos considerar, que me había ganado un poco de espacio, y no me lo dieron. Me dejaron quizá medio coche de anchura. Estaba subiéndose al piano para intentar evitar el contacto, pero simplemente no pude. No podía desaparecer una vez que había decidido intentar el adelantamiento. No bloqueé las ruedas, no perdí el control en ningún momento, simplemente no podía desaparecer en esa situación. Diez segundos es una locura, teniendo en cuenta todos esos factores".

Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

"Para ser sincero, lo que más me penalizó fue que sufrí algunos daños. Fue un toque muy pequeño, pero básicamente aflojó una parte del fondo plano, que fue vibrando hasta desprenderse durante las siguientes vueltas, y el coche fue empeorando. Tuve unas cinco vueltas en las que me encontraba realmente bien y todo funcionaba correctamente, pero después, poco a poco, el coche fue empeorando hasta que, básicamente, se acabó todo".

Los daños llevaron a Bearman a dejar pasar a su compañero de equipo, Esteban Ocon, en la vuelta 11.

"Pierre me adelantó y yo todavía me sentía relativamente competitivo", continuó el piloto de Haas F1. "La diferencia era muy estable entre Pierre, que iba delante, y Esteban, que venía detrás. Era de poco más de un segundo".

"Pero entonces, de una vuelta a otra, vimos que algo se desprendía del coche. Y en el primer sector perdí unas ocho décimas respecto a mi propio tiempo de la vuelta anterior. Estaba muy claro que, de repente, había pasado de tener algunos daños en el coche a sufrir unos daños catastróficos".

"Simplemente dije: 'Ya no estoy en esta carrera, voy a dejar pasar a Esteban'. Se estaba acercando y no quería hacerle perder tiempo, porque no es para eso para lo que competimos. Corremos como equipo para intentar superar a Audi, así que le dejé pasar en cuanto tuve la oportunidad".

Finalmente, Bearman abandonó la carrera en la vuelta 24 como consecuencia directa de aquella colisión. "La situación iba empeorando y se estaba volviendo peligrosa", explicó. "Quiero decir, el coche era muy impredecible y, además, ya sabes, el kilometraje del motor y de todos los componentes es importante".

Pierre Gasly, Alpine

Foto de: James Sutton / LAT Images via Getty Images

Por su parte, Gasly consiguió mantener aquella décima posición y cruzó la línea de meta a ocho segundos de Liam Lawson. Sin embargo, el francés considera que el choque con Bearman le impidió luchar contra el piloto de Racing Bulls.

"Fue un pequeño toque, pero arrancó un trozo bastante grande de la parte derecha de nuestro fondo plano, tanto de la zona delantera como de la central. Creo que perdimos cerca de 10 puntos de carga aerodinámica, así que no nos hizo precisamente la tarde muy fácil", explicó el francés.

"Estoy satisfecho, teniendo en cuenta que acabamos décimos. Simplemente me habría gustado ver qué habría sido posible hacer contra Liam sin esos daños. Nunca lo sabremos".

Información adicional de Ronald Vording.

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