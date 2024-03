El valioso consejo de Vasseur a Bearman en su debut con Ferrari F1

Oliver Bearman recibió la llamada de Ferrari después de que Sainz tuviese que ausentarse para el resto del fin de semana en Yeda debido a una apendicitis por la que tuvo que ser operado.

El joven piloto de 18 años tuvo que decir adiós a su vez a su presencia en la Fórmula 2 después de haber conseguido la pole position para la carrera principal del sábado, y sólo pudo disputar la FP3 antes de salir a rodar en la sesión de clasificación.

Pese a su poca experiencia, el británico causó una gran impresión con una actuación que pese a que le dejó fuera de la Q3 en la 11ª posición, no estuvo demasiado lejos del grupo delantero y tampoco de su compañero de equipo Charles Leclerc.

Bearman reveló tras la sesión clasificatoria los valiosos consejos que le había dado el director del equipo Ferrari, Fred Vasseur: "Fred no habla mucho, pero lo que dice, lo dice en serio. Me dejó muy claro que tenía que ir paso a paso. 'No intentes ser un héroe', me dijo".

"Sobre todo después de la FP3, que ya fue una buena sesión, su objetivo para mí era que siguiera así y que fuera paso a paso", añadió.

Aunque Carlos Sainz ya se había sentido indispuesto el miércoles y el jueves, Bearman insistió en que no tenía ni idea de que finalmente pudiera ser necesario para el equipo de Maranello.

"Sinceramente, no", dijo cuando Motorsport.com le preguntó si le habían mantenido informado, a lo que añadió: "Me desperté esta mañana totalmente preparado y listo para mi carrera en la Fórmula 2, en la que iba a salir décimo".

"Recibí la llamada bastante tarde, sólo un par de horas antes de FP3. Por supuesto que no son las circunstancias en las que me gustaría haber debutado en la F1, y le deseo lo mejor a Carlos y espero que se recupere bien. Pero no obstante, es una oportunidad increíble", dijo.

El debut de Bearman en la F1 conlleva algunas estadísticas y récords notables, ya que es el primer piloto que debuta con Ferrari desde Arturo Merzario en 1972 y el piloto británico más joven en competir con la Scuderia.

"Las estrellas se han alineado", dijo. "Ha sido una progresión muy rápida. Hace dos o tres años, todavía estaba en la F4, y mi primer test de F1 fue hace tres o cuatro meses".

"Ha sido una progresión muy rápida", repitió. "Y sí, debutar en la Fórmula 1 vestido de rojo, espero que sea una señal de lo que está por venir", añadió.

Bearman también dijo que el hecho de haberle avisado tan tarde jugó a su favor, ya que no tuvo tiempo de darse cuenta de la magnitud de la situación.

"Sinceramente, no tuve tiempo de ponerme nervioso ni de pensármelo demasiado, porque era tan tarde que literalmente tuve que centrarme de inmediato en intentar recuperar la velocidad y el tiempo perdido".

"Haberme perdido el jueves me complicó un poco la vida, por decirlo de alguna manera. Así que estuve a tope con los ingenieros tratando de entenderlo todo y ponerme al día lo antes posible".

"No tuve tiempo de pensar en la gravedad de la situación. Quizá eso fue bueno", explicó.

Bearman se ganó los elogios: Fórmula 1 Alonso y Hamilton elogian el debut de Bearman en Ferrari F1

El joven piloto de 18 años también admitió cierta frustración por no haber sido capaz de clavar su primera vuelta al final de la Q2 y no pasar a la última ronda de la clasificación en Yeda.

"Creo que el principal problema fue que hice la vuelta en el segundo giro. Mi primera vuelta fue un poco mala en el sector tres y ahí perdí mucho tiempo. Y sí, los neumáticos ya no están al 100% para la segunda vuelta. Ese fue mi error".

"Noté que mi segunda vuelta fue bastante decente, pero las diferencias son tan estrechas, veo un poco de tiempo aquí y allá, pero así es como es. Son márgenes muy finos".

Cuando se le preguntó si tiene previsto afrontar la carrera con paciencia, dijo: "Exactamente. Ese es mi objetivo, no cometer errores e ir creciendo. Terminar, evitar cualquier carnicería y ganar experiencia. Y, con suerte, sumar algunos puntos al final".

"Es un gran paso respecto a la F2 en términos físicos. Pero siempre me siento preparado para un debut, para eso me he estado entrenando, por si surgía esta oportunidad en la F1, y finalmente así ha sido. Espero que que pueda hacer un buen trabajo".

El hecho de debutar en la Fórmula 1 con Ferrari hace que a Bearman no le preocupe comprometer su lucha por el título de F2 perdiéndose las dos carreras de Yeda.

"El objetivo de la F2 es llegar a la F1. Así que si tengo esa oportunidad, de ninguna manera la voy a dejar escapar. Creo que si tengo un buen fin de semana aquí en la F1, se nota mucho más que si gano la carrera principal y hago la pole en la F2".

"Hice la mitad del trabajo en F2. Hice la pole. Y espero poder sumar puntos y demostrar de lo que soy capaz en la F1", concluyó el británico.

