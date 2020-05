La filosofía pionera que hizo a Senna tan especial

En una era en la que la Fórmula 1 en su conjunto se volvió más profesional, a menudo se le atribuye a Senna el cambio en la manera en la que los pilotos afrontan un fin de semana de carrera, llevando la preparación mental y física a un nuevo nivel.

La feroz rivalidad en McLaren entre Senna y Alain Prost fue clave en ese cambio de actitud. Al enfrentarse a un piloto que demostró poder ser su rival, Senna comprendió que era necesario hacer todo lo posible para encontrar una ventaja sobre el francés.

Para Senna, uno de esos aspectos fue desarrollar una relación cercana con el entonces nuevo fisioterapeuta de McLaren, Josef Leberer.

Leberer llegó a la F1 al comienzo de la temporada de 1988, reemplazando a su compañero y mentor austriaco Willi Dungl. A sus 29 años, Leberer desembarcó en el poderoso equipo McLaren-Honda de Ron Dennis. Esa temporada Senna y Prost ganaron todas las carreras menos una con el espectacular McLaren MP4/4.

Ayrton Senna recibe un masaje en su muñeca del fisio Josef Leberer antes del GP de México de 1988

Para un joven recién llegado como Leberer, el equipo perfeccionista de McLaren en la era de Dennis era un ambiente intimidante.

"Tenía más o menos experiencia, pero aún así fue un gran cambio, porque no sabía lo que esperaban de mí", dijo Leberer cuando Motorsport.com se sentó a hablar con él en 2018.

“Intenté hacer lo que aprendí de mi intuición y lo mejor que pude. El doctor Dungl me advirtió: 'No puedes prepararte para esto, simplemente hazlo. Eres bueno en terapia y bueno en comunicación".

Leberer se enfrentó a la complicada tarea de ganarse la confianza de dos de los personajes más duros y competitivos de la historia, pero un incidente particular durante su primera con McLaren, en el Gran Premio de Brasil de 1988, le dio la primera oportunidad de marcar la diferencia y ganarse el respeto.

"El viernes, Prost sufrió un accidente y le dolía la cabeza", relató Leberer. "Tenía mucha presión, porque estaba yo solo como equipo médico".

"Estaba un poco asustado sobre si iba a ser mi primera y mi última carrera, pero intenté hacerlo lo mejor posible y salió bien. Pronto se recuperó, lo cual fue genial también para mí".

"Los coches en ese momento eran físicamente difíciles de pilotar. Eso hacía que los pilotos me necesitaran, me pedían por la noche alguna terapia o un masaje. Ron Dennis me dejaba hacer lo que quisiera, porque sabía lo que podía hacer".

"Tanto Ayrton como Prost eran personajes muy fuertes. Traté de estar a disposición y pasar tiempo con ambos. Prost era un poco mayor, pero Senna tenía mi edad. Pude ver que era muy disciplinado consigo mismo y con las expectativas sobre las personas que lo rodeaban".

Josef Leberer observa a Ayrton Senna antes de salir a pista

A pesar de haber tenido un buen comienzo con Alain Prost, fue a Senna a quien Leberer más se acercó. Y resulta que no fue por casualidad...

"El domingo por la noche [después de esa carrera en Río] de repente me llamó Ayrton. Yo estaba muerto de cansancio tras semana, quería dormir. Pensé que quería otra terapia o masaje, pero me invitó a cenar. Y para mí fue una locura. Todo el mundo quería cenar con él: el alcalde, el presidente... ¡y me lo estaba pidiendo a mí!".

"Un amigo me dijo muchos años después que fue porque vio lo que había hecho con Prost y pensó 'este tipo no es tan estúpido, será bueno tenerlo de mi lado...'".

"Probablemente fui un poco ingenuo cuando pensé que era solo por amabilidad. Ayrton era una persona muy sensible, pero la química era correcta. Tenía un buen sentimiento por la gente".

"Fue una semana muy exitosa. Incluso Dennis vino el domingo para darme las gracias. El diseñador Gordon Murray también se hizo amigo mío. No podría haber soñado con un mejor comienzo".

"Esa ensalada no era tuya"

En 1988, la preparación mental y física en la Fórmula 1 todavía estaba en pañales. Leberer y Ayrton Senna jugaron un papel pionero en elevar el listón.

"No creo que haya habido alguien como Ayrton. Fue increíble la manera en la que cada detalle era importante para él. Fue un placer trabajar con él porque apreciaba lo que yo hacía".

"Desde el punto de vista médico, se quedaba con todo como una esponja. Incluso la comida y los diferentes ingredientes eran muy importantes para él".

"Yo preparaba la comida, cocinaba... hacía todo. En algunos países fue muy difícil, no había catering como el que tenemos ahora. Tenía que cocinar donde fuera y hacer todo con dos platos. Era muy importante tener los productos más frescos".

“Una vez, cuando hice una ensalada, tenía otra cosa urgente y tuve que pedirle a otro que le prepararan el aderezo. E inmediatamente Ayrton lo supo: "Ese no era tu aliño de ensalada, estaba un poco fuera de lugar...".

Sebastian Vettel y Josef Leberer en 2008

Después del trágico accidente de Senna en Imola en 1994, Leberer siguió en la F1 y se unió a Sauber en 1997, ahora llamado Alfa Romeo. En el equipo suizo, guió a futuras estrellas como Kimi Raikkonen, Felipe Massa, Sebastian Vettel y Charles Leclerc.

Senna es idolatrado por las siguientes generaciones de pilotos. Y a Leberer a menudo le han pedido que cuente historias sobre el brasileño.

"Por supuesto", dijo. "Algunos pilotos jóvenes me preguntan 'Oh, trabajaste con Senna. ¿Qué hacía él?' Siempre hay pequeñas cosas para ayudarlos en su programa de entrenamiento".

En la actualidad, todos los pilotos de Fórmula 1 son atletas extremadamente en forma. La preparación física está a un nivel tan alto que ya no es un área donde se pueda marcar la diferencia.

Sin embargo, el lado mental sigue siendo importante porque es inherentemente personal y más difícil de medir. Hasta el día de hoy, Leberer todavía aplica las lecciones que aprendió mientras trabajaba con Senna.

"Antes de que Ayrton se fuera a la cama era el momento perfecto para hacer un poco de terapia. Los sábados la tensión aumentaba. Con lo que pasaba por su cabeza, podía sentir la tensión en las vibraciones de su cuerpo. Así que traté de llamar su atención, para que se concentrara en la terapia. Es importante desconectar y recuperarse".

"No siempre puedes ir a 180 pulsaciones por minuto. Para el corazón y el cuerpo es importante calmarse. Solo creces mientras duermes".

"Si piensas en Prost o Mansell o Piquet, Senna fue diferente en ese sentido. Aprendió a hacer eso y creo que fue una de las cosas más importantes que pudo aprender".

"Fue muy emocionante y realmente gratificante para alguien como yo. Eres tan bueno como cualquiera. Yo no sería nadie si él no me permitiera hacerlo, si no lo pidiera o lo aceptara. Recuerdo una vez que Senna me dijo 'cada vez que cambie de equipo, me gustaría que vinieras conmigo'. Eso es bueno, ¿verdad? ¡Eso significa que no era tan estúpido!".

"Llega a McLaren y tener a dos de los mejores deportistas del mundo con los que trabajar fue increíble, fantástico. Podría decir que cualquiera podría haberlo hecho con Senna y Prost".