Australia revela una debilidad de Red Bull respecto a Ferrari F1

Después de cuarenta y tres carreras, Max Verstappen no vio la bandera a cuadros por primera vez en el Gran Premio de Australia 2024. La última que eso sucedió fue hace dos años, también en Melbourne.

Hay dos aspectos que hicieron especial (en sentido negativo) el domingo de Red Bull: el fallo técnico que dejó fuera al holandés después de cuatro vueltas de carrera y el saber que, de todas formas, no iba a ser una carrera fácil para él. El RB20 en Melbourne no rindió al nivel de Bahrein y Yeda, el viernes el ritmo pareció no estar a la altura de Ferrari y McLaren, pero no era descartable que estuviesen escondidos.

Si bien Verstappen no pudo finalmente demostrar todo su potencial, el único Red Bull que se mantuvo en pista hasta la bandera de cuadros, el de Sergio Pérez, sufrió mucho más de lo esperado, ya que después de los dobletes de las dos primeras carreras se esperaba que el mexicano remontase desde la sexta posición, pero acabó quinto a casi un minuto de Carlos Sainz, el ganador.

Aunque es cierto que después de un primer stint complicado por el tráfico, Pérez rodó en los tiempos de Sainz, sufrió algunos daños en su RB20 cuando luchaba con Fernando Alonso. No obstante, eso no fue lo único que frenó al piloto mexicano tal y como explicó Christian Horner tras la carrera.

El RB20 está destinado a seguir siendo el monoplaza de referencia durante mucho tiempo, pero el fin de semana en Melbourne sacó a relucir una de sus debilidades. "Cuando corremos en circuitos donde hay graining, Ferrari es muy fuerte", explicó Horner, "ya fue el caso en Las Vegas el año pasado, y se ha confirmado de nuevo este fin de semana. Sabemos que es un área que tenemos que mejorar".

Al parecer, el Red Bull no es un coche perfecto, como cabía esperar, aunque se aproxime mucho a ello. Cuando la superficie de rodadura de los neumáticos se calienta mucho y crea una diferencia de temperaturas entre el asfalto y las gomas, el RB20 sufre mucho más graining que el SF-24.

Sin embargo, eso no ocurrirá en todos los circuitos del calendario, ni mucho menos, por lo que el equipo de Maranello no debe conformarse con superar a los austriacos sólo en este sentido, sino que debe seguir mejorando y, a su vez, intentar aprovechar las oportunidades así que se le presenten.

Ahora, la F1 viaja a Suzuka, donde el año pasado Red Bull legó tras la derrota en Singapur, también contra Sainz y Ferrari. "Sí, Sainz otra vez", sonrió Horner, "Carlos es el único piloto que ha ganado a Red Bull en los últimos tiempos, pero creo que Max llegará a Japón suficientemente preparado y Suzuka es un circuito fantástica en el que siempre hemos rendido bien. Es la casa de Honda y a los pilotos les encanta correr allí. Así que estamos deseando volver a la pista", concluyó el director de Red Bull en la Fórmula 1.

Max Verstappen, Red Bull Racing, en el muro de la carrera tras su retirada. Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images

