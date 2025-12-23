Audi F1 no espera dar la sorpresa en 2026 y fija sus objetivos "para 2030"

Después de un largo proceso que ha abarcado varios años, Audi llegará a la Fórmula 1 en la temporada 2026 con motivo del nuevo reglamento técnico y, más concretamente, de las nuevas normativas de las unidades de potencia, ya que los alemanes aterrizan en la categoría como equipo y motorista a la vez.

Las aspiraciones del proyecto de Audi son realmente altas y, como no podía ser de otra forma, el objetivo final es intentar ganar el campeonato del mundo y poner el sello de sus cuatro aros en el Gran Circo.

Sin embargo, con el ex de Ferrari Mattia Binotto a la cabeza, en Audi son muy conscientes de que el éxito en la F1 no llegará de la noche a la mañana, sobre todo teniendo en cuenta que empezarán desde cero en todos los sentidos, aunque en el apartado del chasis el hecho de haber comprado la estructura de Sauber será de gran ayuda debido a la experiencia de dicha plantilla.

En declaraciones a Reuters, Binotto se mostró ilusionado con Audi: "Como proyecto, creo que vamos en la dirección correcta y que estamos ganando credibilidad. Estamos construyendo credibilidad. Puedo ver la dinámica, lo mucho que ha cambiado".

"Para los empleados, está bastante claro. Nos estamos expandiendo, estamos invirtiendo a largo plazo. Estos hechos están aportando mucha credibilidad al proyecto a ojos de los empleados".

Sin embargo, esa ilusión y ese hambre no hará que puedan empezar ya ganando desde el principio, sobre todo pensando en la unidad de potencia, de hecho Mattia Binotto ya habla de una inversión que verá sus resultados dentro de "tres o cuatro años", con un objetivo más claro "fijado para 2030".

"No hay duda de que Audi está plenamente comprometida con este proyecto. Las inversiones que se están haciendo actualmente en Audi son todas a largo plazo, porque son inversiones cuyo retorno veremos, en términos de rendimiento, quizás en tres o cuatro años".

"Necesitamos paciencia, todavía estamos en esta fase de construcción. No espero tener el mejor motor el año que viene, ni mucho menos, pero eso no importa, porque sabemos que hemos fijado nuestros objetivos para 2030. No queremos ser una sorpresa el año que viene", concluyó el italiano.

Evento de presentación del Audi F1 Team RS26 Foto de: Audi Sport

