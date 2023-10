Aston Martin F1 comenta la situación de Stroll y las diferencias con Alonso

La situación que vive Lance Stroll en el equipo del que su padre es propiedad está al borde del colapso. En el pasado Gran Premio de Qatar 2023 de Fórmula 1 se le vio fuera de sí, preso de la ira, incluso empujando a uno de los miembros de su escudería después de quedar eliminado en la Q1 de la clasificación del viernes mientras que su compañero, Fernando Alonso, le endosaba más de un segundo de diferencia a un solo giro.

Además, el canadiense no ha podido subir a ningún podio a lo largo del año, todo lo contrario al asturiano, que suma siete, por no hablar de la desventaja de puntos con respecto al dos veces campeón del mundo, que se sitúa en 136 en favor del español. Todo eso hace que los aficionados se pregunten por qué sigue en el asiento de Aston Martin por las grandes diferencias que existen entre ambos pilotos.

Sin embargo, el director del conjunto verde, Mike Krack, salió en su defensa tras la prueba en el circuito de Losail, y cuando le preguntaron sobre las frustraciones de Lance Stroll, dijo: "Creo que ha sido interesante que haya sido mucho más competitivo [en la carrera del domingo], en realidad estaba bastante contento con el coche por lo que he podido oír, lo de contento siempre es relativo".

"No obstante, pienso que en general tenemos que entender por qué estaba mucho, mucho más cerca al principio de la temporada, y después algo más lejos. Ahora, si está relacionado con cómo el monoplaza ha cambiado a lo largo de la temporada, y cómo vamos a desarrollar para las próximas carreras", dijo el luxemburgués, al que se le continuó insistiendo sobre si eran los estilos de conducción diferentes entre Lance Stroll y Fernando Alonso eran el factor clave.

"No, creo que al final no entras en detalles tan pequeños en términos de comprensión. En nuestro caso, cuando tienes dificultades, aprendes más, y entras con mucho más detalle de lo que lo harías si estuvieras bien", explicó Mike Krack. "Es lo normal, y creo que hacemos un gran ejercicio de aprendizaje en ese sentido".

No obstante, las características del AMR23 han cambiado hacia un coche que no le gusta demasiado al canadiense, y el director de los de verde pidió calma antes de sacar conclusiones precipitadas: "Creo que primero tenemos que probarlo. El hecho es que ha perdido un poco de competitividad, y eso es algo que debemos entender, tenemos sospechas e indicios, y eso es a lo que creo que se refiere Lance [Stroll], pero después debemos hacer los cambios correspondientes y ver que si eso se confirma con las mejoras, él también mejora".

Centrándose ya más en el plano personal sobre lo que le puede suceder al hijo del propietario, el máximo responsable de la escudería de Silverstone aseguró que no estaba frustrado: No, no lo creo. Lo que pasa es que se acumula, acumulas rendir por debajo de tus propias expectativas, y en un momento dado aparece el tema de la frustración".

"Ya lo dije, es como si sacas a un futbolista del campo y no choca los cinco con el entrenador o tira la camiseta o las botellas de agua, lo hemos visto bastante, y para ser sincero, siempre intento retrasar eso [la sesión con los medios de comunicación] todo lo posible para intentar deshacerme de la adrenalina", explicó Mike Krack. "No obstante, estoy seguro de que en el pitwall tenemos entre 10 y 20 veces menos adrenalina que los pilotos, pero les pones el micrófono directamente para ver qué reacción que tienen".

"Así que creo que lo que queremos de los deportistas son emociones, y si reaccionan, los juzgamos rápidamente, ¿está bien, está mal?", se preguntaba el luxemburgués. "Y pienso que debemos tener cuidado con eso. Queremos verlo, porque así tenemos algo de lo que hablar, pero creo que se va demasiado lejos cuando diez personas se sientan en el sofá o en una sala con aire acondicionado y dicen, 'esto es demasiado o no puedes hacer esto otro', pienso que hay que tener un poco más de respeto por los pilotos y por los deportistas de élite".

Los medios de comunicación que se dieron cita en el circuito de Losail le preguntaron al director de Aston Martin sobre ese empujón que Lance Stroll propinó a uno de los miembros del conjunto, y el máximo responsable dijo: "Esa es también una de esas cosas, en las que pienso... ¿es correcto tirar botellas cuando lo sacas del campo? Sí, estas son todas las discusiones que son fáciles desde el exterior, creo que juzgamos demasiado rápido".

"Creo que hay que hablar de estas cosas pero hay que ponerlas en relación, y pienso que no se puede hablar en caliente, hay que esperar, y a lo mejor todo el mundo duerme una noche y después echamos un vistazo, lo discutimos y es otra cosa", sentenció Mike Krack sobre la polémica con Lance Stroll.

