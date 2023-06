Aston Martin espera seguir "muchos años" con Alonso en F1

La unión entre Fernando Alonso y Aston Martin ha resultado ser todo un éxito, por lo que no es de extrañar que se hable de que afiancen sus lazos y el piloto asturiano continúe durante muchos más años en la Fórmula 1. Con cinco podios en seis grandes premios, y en la tercera posición en la clasificación de la general con bastante comodidad, el ovetense está muy motivado y quiere extender más su ya increíble trayectoria.

El director de los de Silverstone, Mike Krack, habló sobre ese tema de tener al español muchas temporadas en el conjunto, y aunque no dio ninguna fecha, se mostró muy feliz por ver que hay un vínculo muy fuerte entre las dos partes: "Es bueno escuchar eso, muchos años, y estaríamos contentos con eso. Creo que lo principal es su deseo de estar el frente y su motivación, y pienso que es joven".

"Siendo sincero, no pensamos mucho en eso, nos lo tomamos carrera a carrera, intentando hacerlo bien en cada gran premio, pero no lo pensamos demasiado", comentó el luxemburgués, quien también se alegró por ver la 'marea verde' que tiñe las gradas en el Circuit de Barcelona-Catalunya por Fernando Alonso. "No solo en el garaje, también en todo el circuito y Barcelona. Hemos visto muchas camisetas verdes, y eso se traslada a todo el equipo, es fantástico ver algo así".

Sin embargo, también recordó lo que pasó en la carrera del Gran Premio de Mónaco, en la que si hubieran montado los neumáticos intermedios en lugar de los medios al asturiano, se habrían puesto por delante de Max Verstappen: "El sistema informático dice que si hubiéramos puesto los intermedios, probablemente habríamos salido delante de Max [Verstappen], pero eso no significa que hubiéramos ganado la carrera".

"Así que, con todo el beneficio de la retrospectiva, ese habría sido el caso. No obstante, cuando tomas esas decisiones, debes basarte en los datos que tienes", explicó Krack. "Si agresivo significa apostar, la respuesta es claramente no, no somos así, somos un equipo que se basa en datos. Nos fijamos en toda la información que tenemos".

Aston Martin ha tenido una semana muy movida, con el traslado a la nueva fábrica en Silverstone, algo de lo que Krack saca pecho: "Es fantástica, debéis venir a verla. Como sabéis, nos mudamos la semana pasada, no todo está listo todavía si soy sincero, pero la comunicación es mucho mejor, lo hemos visto con tan solo un día, es mucho mejor el intercambio, porque te encuentras en el mismo sitio con personas que no veías antes".

"Fue una buena primera semana, y continuará siendo bueno", dijo el máximo responsable del conjunto británico que está en la segunda posición del mundial de constructores. "Para algunos como yo es fácil, pongo las cosas en una caja y las llevo a la nueva oficina, pero para la producción, con todas las máquinas, no es sencillo, es una avance, y lo haremos gradualmente".

