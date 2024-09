Aston quiere "que los buenos resultados no escondan los problemas"

Después de unas cuentas carreras con malos resultados y peores sensaciones, Fernando Alonso pudo exprimir al máximo el rendimiento de su Aston Martin tanto en el fin de semana de Azerbaiyán como en el pasado Gran Premio de Singapur, con una sexta y octava posición que han permitido sumar 12 puntos más al equipo.

Sin embargo, aunque los resultados han sido mejores, las sensaciones han sido prácticamente las mismas y de hecho el propio piloto español calificó ambos de "milagro". En contrapartida, Lance Stroll, abandonó en Bakú y en Marina Bay no pudo pasar del 14º puesto, muy lejos de los puntos.

Analizando la situación del equipo, Mike Krack, director de Aston Martin, fue sincero y admitió que quizá el equipo había obtenido mucho más premio de lo que merecía en las últimas carreras, por lo que sería un gran error pensar que sí están progresando: "Lo peor que podemos hacer ahora mismo internamente es creer que somos los mejores del resto".

El jefe de la estructura de Silverstone piensa igual que Alonso y cree que los buenos resultados de estas últimas semanas deben servir de motivación, en lugar de pensar que van por el buen camino y relajarse.

"Ahora no debemos entrar en modo destrucción total como equipo, tenemos que asegurarnos de que los resultados positivos que estamos consiguiendo no esconden que tenemos que mejorar o que no estamos donde queremos estar. Y eso es fundamental como equipo".

A su vez, el objetivo de Aston Martin no es luchar por las últimas posiciones de puntos, sino intentar estar cerca de los equipos que ahora mismo luchan por los podios y las victorias [Red Bull, McLaren, Mercedes y Ferrari], algo que no es tan irreal si echamos la vista atrás una temporada, cuando el equipo liderado por Alonso era el principal acompañante de Red Bull en las posiciones de privilegio.

"Desde fuera, se ve que estamos sumando, sumando y sumando en cada carrera. Pero los cuatro equipos que están por delante de nosotros siempre están sumando 3 o 4 veces los puntos que nosotros sumamos en cada fin de semana y eso es lo que cuenta al final", concluyó Krack.

En estos momentos, Aston Martin ocupa la sexta posición en la clasificación de constructores, pero está en tierra de nadie, ya que justo por encima, Mercedes tiene 243 puntos más y, por debajo, en el séptimo puesto, está RB con 52 unidades menos, es decir, sin grandes objetivos para lo que resta de 2024, más allá de intentar ponerse al día de cara a 2025.

Andy Stevenson, director deportivo y Mike Krack, jefe de equipo de Aston Martin F1 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images

