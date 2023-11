Aston Martin se defiende: "Las luces no se apagaron en los tiempos difíciles"

Después de dos fines de semana decepcionantes y un bajón desde verano que solo tuvo un oasis en el GP de Países Bajos, Aston Martin sorprendió a todos con un gran ritmo en Brasil que les permitió copar la segunda fila de parrilla y acabar tercero y quinto el domingo.

El paso atrás que habían dado desde el inicio de la temporada provocó numerosas críticas en redes sociales, y ahora que vuelve a salir el sol, desde la escudería británica defienden que no se resignaron en los malos tiempos y que trabajaron a fondo para volver a brillar.

Mike Krack, director de Aston Martin, sonreía especialmente el domingo del GP de Sao Paulo, explicando cómo este podio de Fernando Alonso era más emotivo que otro al llegar después del bajón de rendimiento.

"Sí, creo que, ya sabes, es... se nota o es, no sé...", comenzó sin encontrar las palabras, antes de arrancarse "es bueno que todo el mundo haya visto lo fuerte que somos como equipo. Nos hemos mantenido juntos en tiempos difíciles. Después de Zandvoort tuvimos un par de carreras que no eran fuertes, tuvimos el triplete, que es brutal en términos de carga de trabajo, en términos de estar fuera, zonas horarias, calor, un montón de trabajo con no tantos resultados.

"Y volver como lo hicimos, creo que es un gran reconocimiento para todos los involucrados en nuestra escudería, el trabajo en equipo en la pista, con la fábrica, o el campus, con toda la gente".

Pero el luxemburgués quiere insistir en que durante la etapa mala no se rindieron y simplemente se sentaron a disfrutar de los podios que habían logrado en la primera parte del campeonato y a esperar que 2024 fuera mejor.

"Las luces no se apagaron, en esto me puedes creer, en todo ese tiempo", defendió. "Y demuestra que, si eres un equipo fuerte, y si confías en los demás y crees en los demás, que puedes hacer cosas increíbles o gestionar giros increíbles. Hace una semana, estábamos en el otro lado de la parrilla. Y ahora ves cómo a veces las cosas pueden ir. Pero creo que después de México, la reacción que hemos mostrado como equipo, muestra que estamos realmente preparados".

Ya tras el GP de México, pese al mal resultado (solo allí y en Singapur se fueron de vacío, sin puntos), desde Aston Martin admitieron haber perdido el rumbo pero seguir confiados. Sin embargo, Krack no quiso sacar pecho y no cree que lo de Interlagos sea una respuesta contundente a los críticos.

"Sí, no se trata del mundo exterior, sino de nosotros mismos. Queríamos aprender todo lo posible para el año que viene. Pero obviamente, en eso sacrificas un poco los resultados. Y creo que, con todo el trabajo duro que estaba pasando, dijimos: 'Bueno, ¿cuál es la mejor configuración que tenemos? Porque no quieres tener estos resultados, obviamente, tuvimos un par de eventos en los que fue realmente difícil. Y dijimos: 'Bien, ¿qué es lo mejor que tenemos? ¿Y cómo podemos conseguir buenos resultados en las tres últimas carreras?' Y creo que hemos hecho bien los deberes y hemos conseguido volver este fin de semana".

A falta de dos carreras, Aston Martin es quinto en el campeonato de constructores de la F1 2023, aunque ya 20 puntos por detrás de McLaren, que puntuó tanto como ellos en Brasil.