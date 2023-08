Aston Martin F1 pierde terreno, pero la "realidad no es así"

El equipo Aston Martin resultó ser la sorpresa en el inicio de la temporada 2023 de Fórmula 1 con varios podios gracias a la labor de Fernando Alonso en el mejorado AMR23. Sin embargo, con el paso de los grandes premios, la escudería de Silverstone ha caído en rendimiento con respecto a sus rivales, y han pasado de ser los segundos e inmediatos perseguidores de Red Bull a la tercera o cuarta fuerza de la parrilla.

Sobre eso habló el director de los de verde, Mike Krack, quien aseguró que habían perdido en comparación el resto, aunque tranquiliza diciendo que vendrán cosas muy grandes en el futuro y que la realidad no es tanta como la que los números indican pese a la posición del conjunto británico. Así lo explicó en una entrevista publicada en el portal de Aston Martin Martin, siempre en un tono muy positivo el luxemburgués.

"Hemos perdido poco en comparación con nuestros competidores y, como ingeniero, eso te decepciona, pero son las posiciones de clasificación y de llegada las que dan la impresión de que hemos retrocedido mucho, cuando en realidad no es así", comentó Krack. "Nuestros competidores han mejorado más que nosotros y han acortado distancias con Red Bull".

"Estamos constantemente impulsando el desarrollo, y estos coches son tan complejos que cualquier cambio afectará a otras áreas del monoplaza, hay efectos secundarios. Muy pocos cambios que hagas en el coche funcionan de forma aislada", continuó el máximo responsable de los de Silverstone. "Hicimos un cambio a principios de temporada y no esperábamos que tuviera algunos de los efectos secundarios que tuvo".

"No fue hasta después de varias carreras en diferentes tipos de circuitos cuando nos dimos cuenta de cómo estaba influyendo en el coche", reveló el luxemburgués antes de analizar las actualizaciones que introdujeron en el AMR23. "Las mejoras que hemos introducido en el coche han funcionado, y los números están donde deberían estar, pero creo que los resultados de las últimas carreras son representativos de dónde estamos".

"Eventos como Mónaco y Canadá fueron atípicos, enmascararon los puntos débiles, y como lo hicimos bien en esas carreras, las expectativas aumentaron solo para que la decepción fuera mayor en Barcelona, Austria, Silverstone y Budapest, cuando no pudimos lograr resultados tan destacados", dijo Mike Krack antes de explicar la "prueba de realidad" que vivieron.

Aston Martin no desempeñó un buen papel en la cita de Hungría, y son conscientes de que algo no va del todo bien en el coche en los diferentes circuitos: "Budapest fue una prueba de realidad. Pensábamos que íbamos a ser fuertes allí y no fue así, pero nos hizo ampliar la visión y no mirar Hungría de forma aislada, sino ver Budapest y cómo se relaciona con Silverstone, cómo se relaciona con Barcelona y así sucesivamente, es un aprendizaje importante".

"Desde el principio de la temporada, he estado diciendo que estos eventos son muy dinámicos, y con una actualización se necesitan un par de carreras para entender lo que está haciendo el AMR23", comentó el director del equipo. "Tras muchos análisis después de Budapest, entendemos los cambios que tenemos que hacer. Hemos mejorado menos que los demás, así que ahora nos toca a nosotros mejorar más que ellos".

"La Fórmula 1 es increíblemente complicada. No quiero prometer demasiado, podría haber algunas cosas ocultas a la vuelta de la esquina que todavía no hemos identificado, pero los primeros indicios de nuestro análisis son que ahora entendemos mejor nuestros puntos débiles y cómo mejorar", dijo Krack. "Espero que la segunda mitad de la temporada sea más reñida y que la ventaja vuelva a oscilar de un lado a otro".

