Fórmula 1 GP de Estados Unidos
Aston Martin admite que sigue aprendiendo a exprimir el AMR26
Aston Martin todavía ve un margen de mejora en su chasis más allá del motor. Austin, nueva prueba.
Jose Carlos de Celis
Editado: 23 oct 2026, 12:09
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Detalle técnico del Aston Martin AMR26
Foto de: AG Photo
Existe la sensación general, y ciertamente probada, que el rendimiento de Aston Martin sería muy distinto con otro motor. Especialmente tras la actualización introducida en Hungría antes de las vacaciones de verano, el chasis parece competitivo, y así lo ha demostrado en circuitos con menos exigencia de potencia.
Cuando este jueves se le preguntó al director de Aston Martin en pista, Mike Krack, si ya saben perfectamente cuál es el punto óptimo del chasis o si todavía hay margen para comprender, detalló: "Sí, pero lo interesante es que seguimos aprendiendo mucho al respecto. A veces tienes una referencia sólida, o una base sólida, y piensas: 'Vale, partimos de ahí', y luego lo adaptas a los circuitos. Aquí, por ejemplo, el trazado es muy bacheado, como viene siendo habitual".
"No puedes usar la misma configuración que, por ejemplo, en Budapest, donde el trazado es muy, muy llano. Así que, partiendo del punto de referencia, aún hay que ajustarlo según los circuitos".
Sin embargo, al tomar una ruta distinta cada vez que se va a pista, puede surgir otro contratiempo que obligue a retroceder. "A veces, te das cuenta de que surge otro efecto, por lo que quizá sea mejor mantener la configuración de Budapest y evitar efectos secundarios", admitió.
"Pero también hay circuitos en los que ocurre lo contrario. Así que creo que sigues aprendiendo, dependiendo del circuito al que vayas. Lo mismo ocurre con la manejabilidad. Porque a veces tienes, como en Singapur, esa frenada a 90 grados, giro y salida. Luego aquí tienes la horquilla en la parte trasera. Después está el sector 1, o la frenada con una enorme pendiente ascendente. Así que creo que si crees que lo has entendido todo, deberías quedarte en casa".
Detalle técnico del Aston Martin AMR26
Foto de: AG Photo
El Circuito de las Americas de Austin tiene algunas peculiaridades que tal vez podrían ayudar a Fernando Alonso y Lance Stroll con el AMR26, como por ejemplo las 'S' donde podría brillar el chasis sin tanta necesidad de exprimir la potencia del motor Honda.
"Sí, creo que este es un circuito en el que sin duda hay zonas en las que seremos más competitivos que en otras", celebró Krack. Pero avisó: "Lo que importa es la vuelta completa. Así que tenemos que ver si perdemos aquí en algún punto, tendremos que ganar en otra parte".
"Pero soy optimista: hay buen tiempo, neumáticos nuevos y tenemos buenos motores, así que saquemos el máximo partido de ello".
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