Aston Martin, "deseando" ver cómo de lejos está Red Bull F1

El GP de Canadá dejó a Aston Martin aparentemente más cerca de Red Bull, lo que abre la duda de si las mejoras del coche verde realmente han reducido la diferencia o si depende del circuito en el que se compita.

Se lo preguntaron a Mike Krack, director de Aston Martin, que prefirió ser cauto tras lo visto en el circuito Gilles Villeneuve de Montreal: "Es una pista muy específica. En Barcelona dije que había que esperar un par de carreras para identificar realmente dónde estás, y la mezcla entre las actualizaciones y las características de esta pista hace que sea muy difícil hacerse una idea clara".

"Así que lo más seguro en este momento es decir que Red Bull está delante y los otros tres estamos cerca entre nosotros. Creo que eso es lo que podemos decir con seguridad. Creo que también depende del rendimiento del día, de cómo te encuentres ese día, de cómo se adapte el circuito a tu coche o de los neumáticos que lleves".

Cuando Motorsport.com le preguntó si le preocupaba llegar a los circuitos tradicionales, como el Circuit de Barcelona-Catalunya donde sufrieron su peor fin de semana, Krack dijo que de hecho es lo contrario, y admite intriga por medir fuerzas con Red Bull: "No, no me preocupa porque creo que hemos visto que las últimas actualizaciones parecen funcionar. Y hay algunas pistas que vienen ahora donde tienes un montón de curvas de alta velocidad y creo que hemos mejorado en las curvas de alta velocidad, y en Canadá no había tantas, sino que había más frenadas. Así que, en realidad, estamos deseando que lleguen. Porque en esos circuitos creo que veremos la verdadera fuerza del Red Bull. Y también tendremos una mejor indicación de lo lejos que estamos".

En Canadá, Aston Martin estuvo más cerca que nunca de la victoria, pero eso no dejó mal sabor de boca a Krack, que admite que es muy motivador poder aspirar a ganar: "Alguien me preguntó antes si eso es frustrante, y creo que no lo es en absoluto. Es un reto. Porque tenemos un coche con un piloto que quiere ganar y no estamos lejos de lograrlo. Así que siempre es muy motivador y tenemos que luchar duro para reducir la brecha tanto como podamos para las próximas carreras".

Por último, respecto a otra pregunta de Motorsport.com sobre si se puede presionar a Red Bull o si es solo una ilusión, Krack contestó: "Creo que no debería hacer esas declaraciones de ponerles bajo presión. Porque son campeones del mundo, son un equipo ganador. Nosotros estamos en nuestro primer año en el que somos un poco mejores, así que creo que tenemos que mantener los pies en el suelo".

Adrian Newey, director técnico de Red Bull Racing, revisa el coche de Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, en la parrilla