¿Están Aston y Mercedes más cerca o Verstappen controlaba el ritmo?

El GP de Canadá 2023 de F1 dejó el final más "igualado" de la temporada sin contar la de Australia, cuando todos los coches acabaron pegados detrás del Safety Car. Quitando aquel domingo, en todas al Red Bull ganador había sacado más de 20 segundos al primer coche de otro equipo, pero en Montreal Fernando Alonso terminó a 9.570 segundos, Lewis Hamilton a 14.168s y Charles Leclerc, a 18.648s.

Eso dejó la sensación de que las cosas se estaban igualando entre Aston Martin, Mercedes, Ferrari y el equipo referente, Red Bull, e incluso el ingeniero de Alonso sugirió que sin el problema de combustible el asturiano habría podido luchar contra Verstappen por ganar.

Cuando a Max Verstappen le preguntaron si había ido a fondo o había gestionado su ritmo, el holandés reveló que el propio Alonso le había preguntado por ello tras la carrera: "¡Fernando ya me ha preguntado eso! Es difícil, porque normalmente se trata de gestión de neumáticos, ¿verdad? Pero esta vez sin duda fue más sobre apretar. Pero a veces solo subía y bajaba mucho el tiempo de vuelta. A veces no podías llegar al límite, y luego con neumáticos medios quería abrir más hueco, pero cuando estás a 10 o 15 vueltas del final y tienes un colchón, no quieres correr demasiados riesgos, así que no fue empujar a fondo pero tampoco relajarme demasiado, supongo que fue algo entre medias. No sé el porcentaje de controlar o de apretar, pero...".

Ante la pregunta de si en algún momento de la carrera le preocupó el ritmo de Alonso o Hamilton, Verstappen dijo: "No te preocupas, pero estás alerta porque sigues revisando si te están atrapando o no. Cuando Lewis se puso segundo en la salida, vi cuál era su ritmo y pude gestionar luego el mío en base a eso. Luego con los duros empecé a sufrir un poco, pero solo miraba lo que me decían mis ingenieros".

Sin embargo, aunque Verstappen no aclara si iba controlando su ritmo en el circuito Gilles Villeneuve o si no podía ir más rápido, Toto Wolff tiene claro que hubo gestión. Hablando de cómo de cerca está ahora su equipo, aclaró: "No hay que olvidar que Max iba a velocidad de crucero. Quizás no completamente a velocidad de crucero, pero está tranquilo yendo delante, sigue habiendo margen y aún hay una gran diferencia que recortar".

Por su parte, Hamilton va más allá y considera que los campeones ya están centrados en 2024: "Creo que el equipo de Max ya está trabajando en el coche del año que viene, así que tenemos que olvidarnos del título y centrarnos también en el año que viene, pero sí, estamos contentos de estar ahí arriba".

Después de ocho carreras, ningún piloto que no sea Red Bull ha logrado ganar. Verstappen tiene una ventaja de más de dos carreras en el mundial de pilotos (casi 70 puntos) y los de las bebidas energéticas dominan el campeonato de constructores 2023 casi doblando al segundo.