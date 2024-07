Aston Martin F1 cree que "es hora de traer y no hablar" de mejoras

El equipo Aston Martin está en una negativa racha de resultados de la que no salen desde el final de la pasada campaña. En la actualidad son la quinta fuerza de la parrilla, más cerca de la zona baja que de los líderes, y se mantienen en esa posición en el mundial de constructores gracias a las primeras carreras de la temporada 2024, cuando los rivales aún no actualizaron sus coches.

Sin embargo, con el paso de las citas, las cosas están más reñidas, por lo que cualquier décima es bienvenida, aunque no son capaces de añadir más rendimiento a un AMR24 muy complicado de conducir, como reconoció su director, Mike Krack. Además, la escudería recibió las palabras de su estrella, Fernando Alonso, quien espera con ganas los nuevos componentes para el Gran Premio de Hungría.

Más sobre Aston Martin en la Fórmula 1: Fórmula 1 Cardile se irá a Aston Martin F1 mientras Vasseur rediseña Ferrari

En el instante en el que se le preguntó sobre esos comentarios del asturiano, el máximo responsable de los de Silverstone cree que deben introducir esas mejoras y no estar tan presentes en los medios de comunicación por las palabras, porque lo que realmente habla es el cronómetro: "Sigo teniendo contrato aquí, en el caso contrario, no habría venido, y preferiría continuar trabajando. Obviamente, cuando desarrollas tu coche durante el año, y también desde el momento en que está aquí, tienes una relación de trabajo cercana al piloto".

"Creo que eso aplica a todas las figuras principales. Cuando traes una mejora a tu coche, le dices a los pilotos lo que esperas de ellos. Si no traes la mejora que prometes, está claro que no estarán felices, creo que eso es a lo que Fernando [Alonso] se refería", dijo. "No puedo agradecer más a él, es hora de traer y no hablar".

Mike Krack es consciente de lo complejo que es llevar a la perfección el monoplaza verde en este curso, y aseguró que es "muy impredecible", como ya afirmaron sus pilotos desde el comienzo del año: "Ambos pilotos comentan claramente lo difícil que es conducir este coche, es muy impredecible. A veces, crees que no podríamos hacer esa curva tan rápido, pero, por desgracia, el resto del circuito no puede ir tan lento".

"Es algo que, si el coche te sorprende, te dejas un margen, no vas al máximo y no hay confianza. Creo que la confianza es una de las partes más importantes, es algo que es muy fácil de explicar, y amplificas los problemas que ya tienes", sentenció.

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!