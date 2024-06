Alonso espera que la "próxima mejora funcione" en Aston Martin F1

La temporada 2024 de Fórmula 1 llega a la undécima cita, la del Gran Premio de Austria, que supone una nueva prueba con el formato al sprint. Allí estará Fernando Alonso, que espera recuperarse de un pobre resultado en el Gran Premio de España después de no puntuar debido al bajo rendimiento de su monoplaza, lo mismo que su compañero, Lance Stroll.

En el encuentro con los medios de comunicación desplazados al trazado del Red Bull Ring antes de saltar al asfalto para la única sesión de entrenamientos libres, el asturiano recibió la pregunta sobre sus propias palabras en las que esperaba a la actualización que llegará al Gran Premio de Hungría. En aquel momento dijo que las cosas empezarían a cambiar a partir del verano, con lo que se le cuestionó sobre ello, y respondió: "No soy un técnico, así que ese mensaje en Barcelona es que espero que la próxima mejora funcione".

"Imagina que digo que la próxima mejora no funcione, espero que sea un tema lógico, pero luego tienes tiempo con Mike [Krack, director del equipo] y Tom [McCullough, director de ingeniería], será una gran pregunta para ellos", continuó.

Dejando a un lado el programa de desarrollo de Aston Martin, al dos veces campeón del mundo se le puso sobre la mesa cómo se adaptará el coche al trazado austriaco, uno bastante diferente a los del calendario y muy particular por las pocas curvas que tiene y las escasas diferencias que se verán: "La configuración de la carrera es muy diferente en Barcelona y en Montreal, las curvas son muy cortas, son solo de stop and go en Canadá, frenos y aceleración".

"En España hay más curvas más largas, y más o menos sabemos dónde estamos en este momento, entendemos los déficits del monoplaza", aseguró Fernando Alonso. "En Barcelona sabíamos que sería un fin de semana duro, como aquí, en Austria, y en Silverstone. Este triplete tiene pistas que son similares en cuanto a las características de la carrera, así que esperamos un poco de tiempos duros".

"Sin embargo, siendo un fin de semana de sprint, esto puede cambiar. Si empiezas con el paso correcto y te sientes confiado con el coche, y algunos de los equipos empiezan un poco perdidos, no hay tiempo para recuperarse porque te vas a la clasificación y no tienes tiempo", explicó. "Así que espero que lo logremos inmediatamente mañana".

