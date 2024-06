Cardile se irá a Aston Martin F1 mientras Vasseur rediseña Ferrari

Enrico Cardile sigue ocupando su puesto en la Gestione Sportiva de Maranello, pero eso no significa que el director técnico de Ferrari no decida finalmente marcharse a Aston Martin.



Una cosa es cierta: Cardile no deja la escudería del Cavallino porque Adrian Newey pueda llegar como asesor a Maranello, sino más bien porque Fred Vasseur está diseñando lo que será el Ferrari del futuro con personas que el propio francés ha elegido tras un cuidadoso proceso de selección.

Por ejemplo, el fichaje de Loic Serra se hizo oficial el pasado 13 de mayo y en octubre se convertirá en jefe de Ingeniería de rendimiento de chasis, supervisando varias áreas del equipo, como la responsabilidad en pista y el desarrollo aerodinámico y de rendimiento.

Serra, según el plan organizativo inicial, iba a reportar sus informes directamente a Cardile, mientras que el exdirector de Rendimiento de Mercedes, a partir del 1 de octubre, tomará las riendas del área de chasis en la Gestione Sportiva y tendrá a Diego Tondi como su nuevo socio.



Enrico recibió una oferta de Aston Martin por su amplia experiencia organizativa: el ingeniero italiano se graduó en Ingeniería Aeroespacial en Pisa en 2002 con una tesis experimental realizada en el túnel de viento de Ferrari y ha tenido una trayectoria profesional ligada por completo al equipo de color rojo.

En 2005 se incorporó a Maranello como jefe del área térmica, donde asumió funciones cada vez más importantes y de gran responsabilidad al trabajar en el diseño del 458 Italia GT2 y GT3, antes de hacerlo también con el 488 GTE y GT3. En 2016, fue trasladado a la Gestione Sportiva como jefe de aerodinámica, para luego ascender al puesto de jefe de chasis.

Aston Martin mantiene la confianza: Fórmula 1 Aston Martin F1 confía, pide paciencia y pone de ejemplo a Mercedes

Fernando Alonso, Aston Martin AMR24 Foto por: Zak Mauger / Motorsport Images

Pero ahora tendrá la oportunidad de salir del capullo Ferrari en el que creció y arrancar una nueva etapa personal y deportiva: Aston Martin está reuniendo una plantilla que pronto empezará a trabajar en sus nuevas, ultramodernas y prometedoras instalaciones, en las que se están montando un nuevo túnel de viento y el simulador, dos instalaciones que aún se están ultimando.



Tendrá la oportunidad de colaborar con Honda, ya que serán los suministradores de la unidad de potencia de Aston Martin en 2026, así como también con Aramco, que desarrolla el e-combustible que será el "carburante verde" de los ágiles monoplazas del futuro.

La pregunta que hay que responder, al menos por ahora, es sencilla: ¿cuándo terminará Cardile su relación con Maranello, dado que hay muchas personas dentro que aún no han escuchado oficialmente nada sobre la marcha del jefe con el que están colaborando ya en el SF-25 de 2025, con una suspensión delantera pull-rod y un nuevo chasis para facilitar un reparto de pesos diferente?

Lo último sobre la alianza Aston Martin-Honda: Fórmula 1 El plan de Honda para la F1 2026 va "según lo previsto" con Aston Martin

¿Quieres leer nuestras noticias antes que nadie y de manera gratuita? Síguenos aquí en nuestro canal de Telegram y no te perderás nada. ¡Toda la información, al alcance de tu mano!