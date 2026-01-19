Aston Martin cierra su etapa como Safety Car de la F1 y Mercedes queda en solitario

Mercedes será el único proveedor del coche de seguridad y del coche médico de la Fórmula 1 en 2026, después de que Aston Martin haya decidido no renovar su acuerdo.

Aston Martin y Mercedes se habían repartido desde 2021 las funciones de suministro de los coches de pista para la F1, con Mercedes aportando el AMG GT Black Series y Aston Martin suministrando el Vantage F1 Edition como coches de seguridad oficiales.

Sin embargo, el acuerdo de Aston Martin expiró al final de la temporada 2025 y la compañía ha decidido no renovar sus condiciones.

El Vantage F1 Edition que Aston Martin venía entregando desde 2024 contaba con 656 CV generados por su motor V8 biturbo de 4,0 litros suministrado por AMG, una mejora respecto a un modelo anterior menos potente que había recibido críticas por parte de los pilotos debido a su supuesta falta de rendimiento.

Aston Martin también introdujo una versión de 697 CV del SUV de lujo DBX707 como coche médico de la F1.

Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images via Getty Images

En un comunicado compartido con Motorsport.com, el fabricante británico confirmó que su acuerdo para proporcionar los coches de seguridad de la F1 había finalizado.

"El acuerdo de Aston Martin con la Fórmula 1 para proporcionar el coche oficial de seguridad y médico de la FIA concluyó al final de la temporada 2025", señaló el fabricante. "Tras haber impulsado el regreso de la marca a la F1, agradecemos la asociación y el éxito de haber desempeñado este papel crítico en la parrilla durante los últimos cinco años".

Con Aston Martin dejando de proporcionar ambos vehículos a la Fórmula 1, se entiende que Mercedes llevará ahora su AMG GT Black Series de 730 CV a las 24 pruebas de la temporada 2026, además de su coche médico basado en el Mercedes-AMG GT 63 S 4MATIC+.

El expiloto alemán Bernd Maylander ejerce como conductor del coche de seguridad de la FIA desde el año 2000.





