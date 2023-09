Aston Martin defiende tener "herramientas" para hacer un F1 competitivo

La temporada 2023 de Fórmula 1 comenzó de una forma muy esperanzadora para Aston Martin después de cosechar hasta seis podios en ocho carreras, pero con la llegada del verano, todo cambió. Los monoplazas del conjunto de Silverstone pasaron de pelear por la segunda posición en el campeonato de constructores a ver amenazada la cuarta plaza con el buen estado de forma de McLaren.

El director de la escudería británica, Mike Krack, siempre da la cara, tanto cuando las cosas van bien como cuando van mal, y cree que aunque han dado un paso atrás, tienen las "herramientas" para hacer un coche competitivo. En su fábrica están construyendo un nuevo túnel de viento, que aunque no entrará en funcionamiento hasta dentro de unos meses, aumenta las esperanzas para el futuro.

El luxemburgués, al hablar con los medios de comunicación en el circuito de Suzuka, dijo: "Creo que con el AMR23 hemos conseguido hacer un coche bastante competitivo con lo que tenemos, así que no voy a usar eso como excusa para explicar por qué somos más lentos. Puede que tuviéramos un monoplaza mejor para empezar, con menos potencial que otros que comenzaron con un paquete más débil, pero todo eso son especulaciones".

"A fin de cuentas, creo que tenemos las herramientas necesarias para hacer un coche competitivo. Obviamente, otros tienen tal vez más gente y más herramientas, pero no creo que debamos usar esto como excusa", comentó el máximo responsable de Aston Martin, quien ve que no han hecho lo suficiente en comparación a sus rivales. "Algunos competidores han hecho grandes progresos, otros menos, y parece bastante sencillo. No hemos hecho lo suficiente".

Al director de los británico se le preguntó si sería bueno terminar la actual temporada de Fórmula 1 con más calma, sin sufrir con sus perseguidores: "Estoy 100% de acuerdo, es muy importante. Es un poco lo contrario que el año pasado, si tienes un buen comienzo y luego otros te adelantan, es mucho más difícil para la moral que si lo haces al revés, y eso es algo que, para nosotros, es muy, muy importante para cambiar la tendencia. Lo que tenga que ser finalmente, tenemos que verlo, pero hay que invertir esta tendencia".

Aunque Mike Krack no quiso revelar las actualizaciones que introducirán en su AMR23 en las próximas carreras, el luxemburgués, al igual que Ferrari, no veía un "sacrificio" seguir mejorando su coche de cara a 2024: "No lo creo. Las normas siguen siendo las mismas, así que todo lo que aprendamos en el monoplaza de este año, podemos transferirlo al del que viene".

