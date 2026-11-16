Fórmula 1 GP de Las Vegas

Aston Martin F1 tendrá una decoración especial en Las Vegas

El equipo Aston Martin F1 ha revelado este lunes la decoración especial para los coches de Fernando Alonso y Lance Stroll en el GP de Las Vegas, antepenúltima cita de 2026.

Rubén Carballo Rosa

Editado: 16 nov 2026, 16:58

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Decoración de Aston Martin en Las Vegas

Foto de: Aston Martin

Aston Martin abandonará en parte el color verde en el Gran Premio de Las Vegas de este fin de semana. El equipo con sede en Silverstone ha presentado este lunes, 16 de noviembre, una decoración especial para la antepenúltima cita de la temporada 2026 de la Fórmula 1.

Como puedes ver en la imagen principal del artículo, solo una parte del AMR26 se mantendrá en verde, dando entrada al blanco con puntos negros tanto en el alerón delantero como en la zona de los pontones.

La decoración ha sido desarrollada junto a uno de los socios principales del equipo, CoreWeave, una empresa americana especializada en computación en la nube y en Inteligencia Artificial.

"Inspirado en la ambición compartida por ambas organizaciones de 'ser pioneros en lo posible', este diseño especial celebra la integración de CoreWeave en el equipo, desde el AMR Technology Campus hasta cada fin de semana de carrera. El diseño, que lucirán los monoplazas del equipo, el garaje y el casco de Lance Stroll, celebra una colaboración que está contribuyendo a ampliar los límites de la innovación junto al equipo", ha explicado Aston en un comunicado.

Decoración de Aston Martin en Las Vegas

Foto de: Aston Martin

"La decoración aúna dos mundos fundamentales en la Fórmula 1 moderna: la precisión física de la ingeniería aerodinámica y el poder de la inteligencia artificial para convertir grandes cantidades de datos en información significativa. CoreWeave y Aston Martin Aramco están aplicando la IA en varias líneas de trabajo".

"Destacan las siguientes: inteligencia de las comunicaciones por radio durante la carrera (los modelos de IA que se ejecutan en CoreWeave transcriben y almacenan los 40 canales de radio de los equipos a lo largo del fin de semana, permitiendo disponer de transcripciones en las que se pueden realizar búsquedas casi en tiempo real) y modelización aerodinámica (los modelos creados en CoreWeave ayudan a los ingenieros de Aston Martin a optimizar la configuración del coche combinando datos del CoreWeave AI.R Tunnel con datos reales de la pista).

El diseño para Las Vegas evoca "tanto el movimiento y la comprensión del aire, gracias al túnel CoreWeave AI.R, como el flujo de información que sustenta las decisiones de ingeniería. Se trata de una representación visual de la relación entre datos, tecnología y rendimiento", han indicado.

Jefferson Slack, director general de Comercialización y Marketing de Aston Martin Aramco, afirmó: "El Gran Premio de Las Vegas nos brinda una oportunidad fantástica para mostrar la solidez de nuestra colaboración con CoreWeave a través de esta exclusiva personalización de la decoración del monoplaza. Lo que hace que esta colaboración sea especialmente emocionante es el trabajo que se lleva a cabo entre bastidores".

Decoración de Aston Martin en Las Vegas

Foto de: Aston Martin

"Desde ayudar a nuestros ingenieros a interpretar las comunicaciones de carrera casi en tiempo real hasta identificar nuevas direcciones en el desarrollo aerodinámico, estamos viendo cómo CoreWeave puede cambiar nuestra forma de trabajar. Se trata de algo más que tecnología por la tecnología en sí misma. Se trata de dotar a nuestro equipo de las herramientas necesarias para cuestionar las suposiciones, descubrir nuevas oportunidades y seguir ampliando los límites de lo posible".

Jean English, directora de marketing de CoreWeave, afirmó por su parte: "La Fórmula 1 es uno de los entornos más exigentes para la tecnología, donde las decisiones se toman en segundos y los plazos de desarrollo están limitados por la normativa. Nuestra colaboración con Aston Martin consiste en utilizar la IA para un aprendizaje continuo que convierta los datos en conocimiento, el conocimiento en acción y cada descubrimiento en nuevas posibilidades, lo que permite a los ingenieros explorar lo que antes estaba fuera de su alcance".

"A través de AI Research (AI.R), aunamos la experiencia de dos organizaciones con el compromiso compartido de ser pioneras en lo posible. Desde el túnel CoreWeave AI.R en Silverstone hasta las calles de Las Vegas, esta toma de control de la decoración del monoplaza es una poderosa expresión de una ambición compartida".

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