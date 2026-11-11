Fórmula 1 GP de Sao Paulo

Honda y Aston Martin acercan a Stroll hacia uno de los peores récords de la historia de F1

El canadiense acumula 13 abandonos en 2026 y, si tampoco termina las tres carreras restantes, igualaría los 16 de Andrea de Cesaris en 1987. Solo dos de sus retiradas han sido por accidente.

Pol Hermoso

Publicado: 11 nov 2026, 17:02

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Comparte en Whatsapp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Añadir como fuente principal

Lance Stroll, Aston Martin Racing

Foto de: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

Lance Stroll está a punto de entrar en los libros de historia de la Fórmula 1. El problema es que seguramente preferiría no hacerlo. El piloto de Aston Martin acumula nada menos que 13 abandonos en 20 grandes premios disputados en 2026 y, con tres carreras todavía por delante, amenaza con igualar uno de esos récords que nadie quiere tener en su palmarés.

La última decepción llegó en Brasil, donde Stroll apenas pudo completar 30 vueltas antes de que un nuevo problema de batería le obligara a aparcar su AMR26. Otro domingo para olvidar, otro abandono que añadir a la colección y una estadística cada vez más preocupante. Aunque, en esta ocasión, sería bastante injusto señalar al canadiense como el principal culpable.

Y es que Honda y Aston Martin están haciendo buena parte del trabajo para que Stroll termine firmando una de las temporadas con más abandonos de la historia de la F1. Los problemas de fiabilidad del monoplaza y de la unidad de potencia japonesa han sido una constante durante todo el año, hasta el punto de que el canadiense ha tenido más oportunidades de explicar una avería que de celebrar un buen resultado.

Stroll, camino de igualar uno de los peores récords de la historia de F1

Uno de los registros más llamativos en este apartado pertenece a Andrea de Cesaris, que en 1987 acumuló nada menos que 16 retiradas al volante de su Brabham. Eso sí, con una particularidad: en el Gran Premio de Bélgica, el italiano se quedó sin gasolina en la última vuelta, pero había completado suficiente distancia como para ser clasificado tercero y subir al podio.

Es decir, aunque De Cesaris no llegó a cruzar la línea de meta en aquella carrera, su abandono no le impidió sumar puntos. Por eso, dependiendo de si se contabilizan todas las retiradas físicas o únicamente los abandonos que terminaron sin clasificación, las estadísticas pueden presentar diferencias.

Stroll ya lleva 13 y todavía tiene por delante los grandes premios de Las Vegas, Qatar y Abu Dhabi. Por tanto, si no consigue terminar ninguna de las tres últimas carreras de 2026, alcanzaría también los 16 abandonos, igualando la cifra de De Cesaris en aquella accidentada temporada de 1987.

Eso sí, hay un matiz importante: en Australia tampoco consiguió clasificarse oficialmente, aunque no se contabiliza como un abandono propiamente dicho. Por eso, sus estadísticas reflejan 13 retiradas y no 14.

Los 13 abandonos de Lance Stroll en la temporada 2026 de F1 son los siguientes:

Gran Premio Motivo del abandono China Problema de batería Japón Problema de presión de agua Mónaco Accidente Barcelona-Catalunya Caja de cambios Austria Problema de batería Bélgica Problema en la caja de cambios Países Bajos Problemas de manejabilidad Italia Problema hidráulico España (Madrid) Accidente Azerbaiyán Problema técnico Singapur Posible problema de embrague México Problema de la unidad de potencia Brasil Problema de batería

Honda, protagonista involuntaria de la pesadilla de Stroll

Lo curioso de todo esto es que, aunque Stroll ha recibido numerosas críticas por su rendimiento durante los últimos años, esta vez no se le puede cargar toda la responsabilidad. De sus 13 abandonos, solo dos han sido por accidente, en Mónaco y Madrid. Los otros 11 están relacionados con problemas técnicos o de funcionamiento del AMR26, aunque no todos pueden atribuirse directamente a Honda.

De hecho, el desastre no se limita a los domingos. Aston Martin también ha sufrido numerosos contratiempos durante los entrenamientos libres y las clasificaciones, con problemas que han condicionado los fines de semana de sus dos pilotos prácticamente desde el inicio del campeonato.

En Brasil, sin ir más lejos, Honda volvió a encontrarse con un problema de batería en el coche de Stroll, después de haber sufrido otro durante la jornada del sábado. Y lo más preocupante es que el fabricante japonés todavía no tiene completamente identificada la causa. "Sabemos qué ha pasado, pero no sabemos cuál es la causa raíz", reconoció Shintaro Orihara, responsable de ingeniería de Honda en pista, tras la carrera de Interlagos.

Todo ello después de una temporada en la que las vibraciones del motor llegaron a dañar repetidamente las baterías del AMR26, complicando enormemente la vida de Aston Martin.

Y mientras Fernando Alonso ha conseguido rescatar los únicos siete puntos del equipo, Stroll sigue con su casillero a cero. Su mejor resultado del año es una 12ª posición, conseguida precisamente en el Gran Premio de Baréin disputado excepcionalmente en Malasia.

Por si fuera poco, el canadiense también ha alcanzado esta temporada las 100 eliminaciones en Q1 a lo largo de su trayectoria en la Fórmula 1, otra estadística poco envidiable.

Con tres grandes premios todavía por disputarse, Stroll tiene una última oportunidad para evitar pasar a la historia por el peor motivo posible. Aunque, viendo cómo ha transcurrido la temporada, quizá lo verdaderamente sorprendente sería que su Aston Martin consiguiera terminar las tres carreras que quedan sin volver a romperse.

Lance Stroll, Aston Martin Racing

Foto de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Queremos tu opinión

¿Qué le gustaría ver en Motorsport.com?

Responda a nuestra encuesta de 5 minutos.

- El equipo de Motorsport.com

Leer y enviar comentarios

También puedes leer :





Comparte o guarda este artículo

Copiar enlace

Compartir en Facebook

Compartir en Twitter

Comparte en Whatsapp

Compartir en LinkedIn

Compartir en Pinterest

Compartir en Viber

Artículo Anterior Promesa cumplida: Antonelli se tiñe el pelo de Italia y deja "sin palabras" a Wolff

Mejores comentarios

No hay comentarios todavía. ¿por qué no escribes uno?

Ver más y comentar

Más de

Pol Hermoso





La esperanza de Sainz en Las Vegas retrata a Williams: estar a medio segundo de la zona media



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Sao Paulo



8 h



La esperanza de Sainz en Las Vegas retrata a Williams: estar a medio segundo de la zona media





Saltos, historia y una sorpresa: la gran fiesta de Toni Bou y Repsol Honda en Barcelona



Otras motos



Otras motos 23 h



Saltos, historia y una sorpresa: la gran fiesta de Toni Bou y Repsol Honda en Barcelona





La escueta reacción de Hamilton cuando le preguntan por su batalla con Alonso



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Sao Paulo



1 d



La escueta reacción de Hamilton cuando le preguntan por su batalla con Alonso

Más de

Lance Stroll





Honda admite que podría tardar semanas en descubrir la causa de sus fallos de batería



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Sao Paulo



23 h



Honda admite que podría tardar semanas en descubrir la causa de sus fallos de batería





F1 en DIRECTO: sigue la carrera del GP de Brasil 2026 con Live Timing



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Sao Paulo



2 d



F1 en DIRECTO: sigue la carrera del GP de Brasil 2026 con Live Timing





Norris se impone en el alocado GP de Brasil y Mercedes se corona en constructores



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Sao Paulo



2 d



Norris se impone en el alocado GP de Brasil y Mercedes se corona en constructores

Más de

Aston Martin





La FIA revela los resultados finales del ADUO: ¿quién puede seguir mejorando?



Fórmula 1



Fórmula 1 1 d



La FIA revela los resultados finales del ADUO: ¿quién puede seguir mejorando?





Aston Martin "no quería correr riesgo" con Alonso: por qué tardaron en parar y dónde perdió 3s



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Sao Paulo



2 d



Aston Martin "no quería correr riesgo" con Alonso: por qué tardaron en parar y dónde perdió 3s





Alonso, una de cal y una de arena en Brasil: "Perdemos mucho en recta, pero era fenomenal en curvas"



Fórmula 1



Fórmula 1



GP de Sao Paulo



2 d



Alonso, una de cal y una de arena en Brasil: "Perdemos mucho en recta, pero era fenomenal en curvas"

Últimas noticias





Honda y Aston Martin acercan a Stroll hacia uno de los peores récords de la historia de F1



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Sao Paulo



4 min



Honda y Aston Martin acercan a Stroll hacia uno de los peores récords de la historia de F1





Promesa cumplida: Antonelli se tiñe el pelo de Italia y deja "sin palabras" a Wolff



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Sao Paulo



28 min



Promesa cumplida: Antonelli se tiñe el pelo de Italia y deja "sin palabras" a Wolff





Wolff advierte a Ferrari sobre Hamilton y Leclerc: "Es un déjà vu; ya pasé por esto"



Fórmula 1



F1 Fórmula 1



GP de Sao Paulo



1 h



Wolff advierte a Ferrari sobre Hamilton y Leclerc: "Es un déjà vu; ya pasé por esto"





Los nuevos récords del trío de Toyota tras conquistar el título del WEC 2026



WEC



WEC WEC



Monza



1 h



Los nuevos récords del trío de Toyota tras conquistar el título del WEC 2026

Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.

Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.

Tienes 2 opciones:

Hazte suscriptor.

Desactiva tu adblocker.

Suscríbete ahora ¿Ya estás suscrito? Entra aquí

¿Ya has desactivado tu adblocker?

Recargar página

Gestionar alertas

Suscribirse