Fórmula 1 GP de Australia

Aston tomó la "decisión consciente" de dejar los motores Mercedes, dice Wolff

A medida que se hace evidente el alcance de los problemas de Aston Martin con Honda, Toto Wolff deja claro que Mercedes no tiene nada que ver con su separación.

Benjamin Vinel
Benjamin Vinel
Editado:
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

Aston Martin tomó una "decisión consciente" al elegir los motores Honda para la Fórmula 1 en 2026, ha aclarado el director del equipo Mercedes, Toto Wolff.

Aston Martin se prepara para un desastroso Gran Premio de Australia y, posiblemente, una temporada de igualmente desastrosa, debido a los graves problemas en su unidad de potencia Honda.

Las excesivas vibraciones del motor siguen provocando fallos en la batería, hasta el punto de que el equipo se está quedando sin repuestos en Melbourne. Pero esas vibraciones no solo causan estragos a nivel mecánico, ya que los pilotos Fernando Alonso y Lance Stroll creen que no pueden dar más de 25 o 15 vueltas consecutivas antes de correr el riesgo de sufrir daños nerviosos permanentes en las manos.

Aston Martin se convirtió en el equipo oficial de Honda esta temporada, después de que la escudería de Silverstone utilizara motores Mercedes desde 2009 hasta 2025. A diferencia de Honda, Mercedes se ha mostrado muy competitiva en la nueva era de motores de la F1, y Wolff ha dejado claro que la marca alemana no tomó la decisión de dejar de lado a Aston Martin como cliente.

"Aston Martin fue cliente y socio de Mercedes durante muchos años y seguimos suministrando motores y otros componentes para los coches de carretera, por lo que no fue una decisión de Mercedes dejar de trabajar con Aston Martin", afirmó Toto Wolff. "Creo que fue una decisión consciente convertirse en equipo oficial de Honda con su socio Aramco, y por eso tuvimos que dejarles marchar".

Cómo fue el primer día de la F1 2026 en Melbourne:
Adrian Newey, Aston Martin Racing

Adrian Newey, Aston Martin Racing

Foto: Kym Illman / Getty Images

Cuando se le preguntó si habría preferido la unidad potencia de Mercedes, Adrian Newey respondió: "Estamos donde estamos con Honda. Obviamente, ahora nuestro objetivo es trabajar con Honda para llegar al mejor lugar posible. Siendo realistas, esta temporada lo primero es, como he mencionado, solucionar este problema de vibraciones para poder correr con fiabilidad, y a partir de ahí ver cuánto rendimiento pueden añadir al motor de combustión en particular".

"Al mismo tiempo, por supuesto, Honda tiene que empezar a trabajar en el motor del 2027, porque está claro que se necesita un gran avance en la potencia del motor de combustión para 2027 y obviamente ese tiene que ser su único objetivo", añadió.

Es revelador que Newey diga públicamente que Honda debe centrarse en el año que viene, lo que significa que 2026 ya está descartado para Aston Martin.

El legendario ingeniero británico disfrutó de mucho éxito en el pasado con Honda, ya que los coches de Red Bull que diseñó junto a sus motores ganaron cuatro títulos consecutivos con Max Verstappen. Sin embargo, la precipitada salida de la F1 del fabricante japonés, que acabó siendo un giro de 180 grados, supuso que su personal de Fórmula 1 se renovara en gran medida para el proyecto de 2026 y que, potencialmente, careciera de experiencia.

