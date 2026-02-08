Antonelli ve el cambio de reglas como una ventaja para los rookies

Andrea Kimi Antonelli está convencido de que los pilotos con menos experiencia en la Fórmula 1 se beneficiarán de la revolución reglamentaria de 2026 debido a la necesidad de adaptación.

La F1 promete ser totalmente diferente este año, con cambios tanto en el chasis —32 kg más ligero y con menos carga aerodinámica— como en el motor, mucho más dependiente de la energía eléctrica, tras cuatro años de coches de efecto suelo.

Se ha hablado mucho de cómo los pilotos deberán adaptar su estilo de conducción, ya que la aerodinámica activa y la gestión de la energía jugarán un papel mucho más importante, hasta el punto de que algunos aseguran que los coches de 2026 van en contra de todo lo que se enseña en el karting.

Pero los pilotos más jóvenes, como aquellos que solo llevan en la F1 desde el año pasado, podrían verse beneficiados por este cambio, ya que están acostumbrados a coches que cambian constantemente y no tienen un estilo de pilotaje tan definido al que aferrarse.

Antonelli es uno de ellos, después de haber llegado a la F1 por la vía rápida sin disputar nunca más de una temporada en una categoría junior antes de debutar con Mercedes en un gran premio con solo 18 años.

"Para todos los rookies que llegaron a la F1 el año pasado, empezar este año con un coche nuevo es algo positivo, porque obviamente estamos acostumbrados a pilotar un coche diferente cada año", explicó el joven italiano.

Foto de: Mercedes AMG

"Así que estamos habituados a intentar adaptarnos lo más rápido posible a un coche nuevo. Por ese lado, está bien que tengamos un coche nuevo este año, porque es un reinicio para todos. Especialmente para nosotros, que cada año hemos tenido que adaptarnos a un coche distinto, es algo bueno porque ya estamos acostumbrados a ello. Quizá eso nos ayude a entender el coche un poco más rápido que a otros".

El piloto de Mercedes cree, por tanto, que esto iguala las condiciones, ya que todos deben empezar desde cero, a diferencia de la temporada pasada, en la que llegó con cierta desventaja frente a otros.

"Este es un cambio de reglamento enorme y, en cierto modo, lo reinicia todo porque todos tienen que reaprender el coche", añadió. "En ese sentido, es mejor, porque el año pasado era el último año del reglamento anterior y la mayoría de los pilotos conocían el coche muy, muy bien y lo habían ido desarrollando".

"Mientras que este año es completamente nuevo, así que desde el punto de vista de la conducción es una gran oportunidad, porque quien lo entienda mejor y antes que los demás puede marcar realmente la diferencia".

Eso no significa, sin embargo, que los veteranos vayan a sufrir automáticamente y ser superados por los jóvenes, ya que la falta de experiencia también le pasó factura a Antonelli la temporada pasada.

Aunque impresionó en algunas ocasiones con tres podios y una pole en la sprint de Miami, también sufrió varios accidentes no forzados en los entrenamientos y en ocasiones tuvo dificultades para manejar la presión de ser un rookie muy valorado, siendo su carrera de casa en Imola un ejemplo de ello.

Foto de: Mercedes AMG

"Los otros pilotos no son estúpidos y son muy buenos", señaló el joven de 19 años. "Así que creo que ellos también lo entenderán muy rápido".

"La experiencia sigue contando. La forma de afrontar el año y cada fin de semana, la experiencia sigue ayudando y, aunque he hecho un año en la F1 y he aprendido mucho, este año sin duda tendré un enfoque diferente en algunos momentos, pero siento que todavía tengo bastante que aprender".

"Así que en el apartado de la experiencia todavía habrá cierta diferencia, pero en el de la conducción creo que ahora todos estamos al mismo nivel con el coche nuevo. Y creo que eso va a ser una oportunidad muy, muy grande".