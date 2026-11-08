Fórmula 1 GP de Sao Paulo

Los comisarios investigan a Antonelli y Leclerc tras la carrera de Brasil

Antonelli y Mercedes han sido citados por una presunta salida insegura de boxes, mientras que Charles Leclerc y Liam Lawson deberán explicar su contacto en los últimos compases de la carrera.

Ronald Vording

Publicado: 8 nov 2026, 19:57

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Tras el Gran Premio de Sao Paulo de Fórmula 1, que Lando Norris ganó con autoridad, varios pilotos todavía tienen que pasar por el despacho de los comisarios una vez terminada la carrera.

Andrea Kimi Antonelli y un representante de Mercedes fueron citados ante los comisarios a las 16:30, hora local, por una presunta salida insegura de boxes (unsafe release). Mercedes dio luz verde a Antonelli justo cuando el piloto de Alpine, Franco Colapinto, se aproximaba por el pitlane, por lo que el argentino también deberá ofrecer su versión de lo sucedido.

Incluso si Antonelli recibe una sanción de diez segundos, esta no afectaría a su posición final. El campeón del mundo más joven de la historia de la F1 cuenta con una ventaja de más de 20 segundos sobre Oscar Piastri, por lo que su quinta posición parece estar asegurada.

Sin embargo, el italiano vivió una carrera complicada en Interlagos, que comenzó con una salida de pista cuando se dirigía a la parrilla de salida. Durante la prueba protagonizó varios sustos más en la curva 1, tras los cuales Antonelli comunicó a su ingeniero de carrera, Peter Bonnington, que había "algo que no iba bien" en el coche. En ese momento, sin embargo, Mercedes seguía centrando su atención principalmente en las temperaturas de los neumáticos de seco del italiano.

Pese a las dificultades de la carrera, Mercedes ha conseguido asegurarse el Mundial de Constructores, el noveno título de equipos de la escudería bajo la dirección de Toto Wolff.

Que el campeonato se haya decidido en Brasil se debe, en parte, a un domingo especialmente complicado para Ferrari, aunque las cosas todavía podrían empeorar para la Scuderia.

Leclerc podría perder posiciones si es sancionado

Charles Leclerc también ha sido citado por los comisarios, en su caso por haber provocado presuntamente una colisión. El incidente se produjo en las últimas vueltas de la carrera, cuando el monegasco tuvo un contacto con Liam Lawson justo antes de la recta de meta, situada al final de la subida de Interlagos.

En la sala previa al podio, Max Verstappen describió el incidente con la expresión "rubbing is racing" (rozar es competir), dando a entender que los contactos forman parte de las carreras. Sin embargo, los comisarios consideran necesario investigar lo sucedido con mayor profundidad.

Si Leclerc recibe una sanción de tiempo, las consecuencias serían mayores que en el caso de Antonelli. Incluso una penalización de cinco segundos le haría perder la posición frente al piloto de Racing Bulls, ya que la diferencia entre ambos en la línea de meta fue de apenas 1,816 segundos.

Por último, Oliver Bearman y Haas F1 también deberán dar explicaciones ante los comisarios por otra salida insegura de boxes, curiosamente también con Leclerc implicado. En cualquier caso, el joven piloto de Ferrari que compite para el equipo estadounidense terminó 17º, muy lejos de la zona de puntos.

El panel de comisarios de este fin de semana está formado por Nish Shetty, Loïc Bacquelaine, Vitantonio Liuzzi y Felipe Maluh.

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