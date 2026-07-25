Antonelli se defiende de la sanción: "Levanté el pie en la última curva"

Hacía tiempo que no se veía a un Andrea Kimi Antonelli tan poco satisfecho al terminar una clasificación. El piloto de Mercedes fue cuarto en la sesión del Gran Premio de Hungría, aunque después una sanción de tres posiciones por no reducir suficientemente la velocidad con bandera amarilla le relegó al séptimo puesto de la parrilla. Aun así, el italiano lamentó especialmente la oportunidad perdida de pelear por la pole, convencido de que la bandera amarilla en la última curva arruinó su vuelta decisiva.

El italiano, de hecho, quedó bajo investigación por un posible incumplimiento de las banderas amarillas provocadas por el trompo de Max Verstappen en la última curva durante el último sector. Sin embargo, Antonelli aseguró que levantó el pie del acelerador precisamente al llegar a esa curva y que lo mantuvo así durante todo el paso por la larga curva de derechas que desemboca en la recta principal.

"Era una vuelta para ser tercero. Creo que, aun así, habría estado a una décima de Lando", explicó Antonelli al término de la clasificación en el Hungaroring.

"En la última curva, con Max cruzado, obviamente levanté el pie del acelerador. La bandera amarilla apareció justo cuando estaba entrando en la curva y eso me distrajo, haciéndome perder mucho también en mitad de la curva. Además, en el intento anterior había hecho mal la última curva, así que ahí todavía había tiempo por ganar. Es una pena".

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto di: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Mercedes sufrió especialmente durante todo el fin de semana a una vuelta, algo que volvió a quedar patente este sábado. Antonelli reconoció que las mayores dificultades llegaron en la Q2, aunque los cambios realizados antes de la Q3 permitieron al equipo dar un importante paso adelante y volver a pelear por la pole. Finalmente se quedó a poco más de dos décimas y media de Lando Norris, pese al tiempo perdido en la última curva por la aparición de las banderas amarillas.

"Ha sido una sesión difícil. Hemos tenido muchos problemas con la temperatura de los neumáticos, sobre todo en la Q2. Estábamos demasiado atrás y tuvimos que dar un paso gigantesco para mejorar en la Q3. Ha sido una lección, pero creo que, sin todo esto, hoy habríamos podido luchar por la pole".

Si nada cambia, Antonelli partirá cuarto este domingo, desde el lado sucio de la parrilla. Sin embargo, si finalmente ganara una posición por una posible sanción a Lewis Hamilton, la situación mejoraría notablemente, no solo por salir un puesto más adelante, sino también por hacerlo desde el lado limpio de la pista.

"Seguro que nuestro ritmo de carrera es fuerte, ese no ha sido nuestro verdadero problema. El verdadero problema ha sido la vuelta de clasificación. Es una pena, porque salir tercero habría sido mucho mejor que salir cuarto, ya que habría podido arrancar desde el lado limpio de la pista. Pero mañana todavía podemos lograr un gran resultado. Tendré que hacer una buena salida y mantener un buen ritmo".

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