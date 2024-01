Análisis técnico: Red Bull F1 y sus nuevas formas de dominar en 2023

Echemos un vistazo a algunos de los detalles más impresionantes del RB19, al mismo tiempo que descubrimos qué cambios hizo Red Bull en el transcurso de la temporada 2023 de la Fórmula 1 para asegurar su dominio.

Foto: Giorgio Piola Comparación de la distancia entre ejes de Red Bull Racing (Anti-dive, inset)

Comparación de las suspensiones delanteras de los RB18 y RB19, que muestra no sólo cómo se reposicionaron los elementos, sino también cómo se utilizó para realinear la distancia entre ejes del coche. Esta decisión no sólo tendría un impacto desde el punto de vista mecánico, sino también desde el punto de vista aerodinámico. En el recuadro también podemos ver cómo se ha dispuesto la suspensión desde el enfoque del antideslizamiento.

Photo by: Giorgio Piola Comparación del suelo del RB18 y el RB19

Una comparación del RB18 y el RB19 desde abajo muestra cómo el equipo ha desarrollado su tren delantero para hacer frente a los cambios en el reglamento, lo que es más notable visualmente en el borde del suelo y con el cambio de enfoque en lo que respecta al diseño de su alerón.

Foto: Giorgio Piola Difusor del Red Bull Racing RB19

Otro vistazo a los bajos del RB19 revela las complejas geometrías empleadas, con las cercas retorcidas del suelo, el contorno de la parte media del suelo, la cola de barco escalonada y el perfil del difusor, todo visible.

Photo by: Giorgio Piola Vista lateral del difusor del RB19

Una vista lateral del suelo y el difusor muestra la línea de hombro estriado del techo del difusor y la pared lateral, mientras que también enseña el detalle de la 'casa del ratón' en la pared lateral.

Foto: Giorgio Piola Vallas del suelo del Red Bull Racing RB19

Una gran vista del borde de ataque del suelo, la entrada del túnel y las vallas del suelo, todas ellas con complejas características geométricas.

Red Bull comenzó la temporada 2023 con una adición en su alerón delantero, ya que montó una pequeña aleta en la esquina inferior trasera del 'endplate' para ayudar a alterar las condiciones de flujo.

Foto: Giorgio Piola Pinza delantera del Red Bull Racing RB19, detalle en amarillo

En un esfuerzo por ahorrar peso y mejorar la refrigeración, la pinza de freno delantera de Red Bull incorpora pequeñas aletas tubulares (resaltadas en amarillo). El equipo también ha mantenido su solución del carenado del disco utilizada en 2022, aunque rediseñada para gestionar mejor las temperaturas y el flujo de aire que pasa a través y alrededor de ella.

Del mismo modo, en la parte trasera del coche se tiene en cuenta la gestión cuidadosa de la trayectoria del flujo de aire a medida que se mueve alrededor del conjunto del freno trasero.

Detrás del flujo de aire más externo y de los canales de gestión del calor instalados en el conjunto del freno trasero, Red Bull también emplea un carenado del disco.

Un primer plano de la parte trasera del RB19 mientras los mecánicos preparan el coche para la acción revela numerosos detalles interesantes, incluyendo los diversos huecos de los paneles que conforman la fachada externa de la estructura de choque trasera, una vista de algunos de los elementos de la suspensión interior, los altos puntos de recogida interiores para el trapecio superior y la cuna central de metal para el pilar de montaje del alerón trasero, por nombrar sólo algunos.

Un primer plano de la sección del suelo en forma de C y el alerón montado encima que imita su forma para crear un elemento de dos niveles.

DRS del RB19

El mecanismo del DRS del RB19, mostrando cómo el varillaje se une al alerón, mientras que el actuador hidráulico controla su funcionamiento.

Foto: Giorgio Piola Sección del chasis del Red Bull Racing RB19

El RB19 presenta una disposición del chasis en forma de V más extrema en la mitad inferior para ayudar a proporcionar más calidad de flujo de aire a las zonas clave.

A modo de comparación, aquí está el chasis del RB18 de 2022, que también presentaba un perfil en V, aunque no tan agresivo como el del RB19.

Una mirada bajo las cubiertas del RB19 revela algunos de los detalles de embalaje de la unidad de potencia y sus diversos auxiliares, junto con un vistazo a algunos de los elementos de la suspensión interior.

Un primer plano de la valla exterior del suelo, pero también se puede observar el panel utilizado en la unión entre el suelo y el chasis, que está fuertemente contorneado.

Como era de esperar, dada la diferencia de características de la pista entre Bahrein y Arabia Saudí, Red Bull optó por reducir sus niveles de carga aerodinámica para el circuito urbano, no sólo con la introducción de una nueva disposición del alerón trasero en forma de cuchara menos profunda, sino también con su elección de elementos del alerón de viga.

Comparación de la entrada de aire de los pontones del RB19

En el Gran Premio de Azerbaiyán, Red Bull introdujo cambios en la disposición de la entrada de aire de su pontón, ampliando la abertura pero reduciendo su altura, con el fin de mejorar el flujo a través de la ranura inferior. Se trata de un proceso de diseño que siguió explotándose, ya que en el Gran Premio de Hungría llegó una variante aún más curiosa.

Radiador del RB19

Un vistazo al diseño del radiador del RB19, que permitió al equipo expresar sus deseos aerodinámicos tanto internamente como con la carrocería lateral externa.

Pontón del RB19

Otro ángulo que muestra los cambios realizados por Red Bull para reducir la altura de la entrada del pontón, pero también para ensanchar la carrocería.

Detalle de la refrigeración del RB19

Más capacidad de refrigeración en el Red Bull para el Gran Premio de Hungría, con dos rejillas utilizadas en el lado izquierdo del coche.

Red Bull utilizó casi exclusivamente una disposición asimétrica para el panel de refrigeración de la cubierta motor en 2023, con más refrigeración en el lado derecho del coche, ya que en Hungría se utilizó un panel de cinco rejillas.

Comparación del difusor

Las alteraciones en la esquina del difusor del RB19 (flecha roja) también provocaron que se modificara la geometría del 'kickline' trasero, empleándose una rampa mucho más estrecha.

La pequeña sección en rampa del difusor, que toma prestado espacio de la superficie superior, se puede ver aquí desde ambos lados (flecha roja).

Comparación del 'endplate' del RB19 en Singapur

Red Bull presentó en el Gran Premio de Singapur su variante de sección de punta abierta del alerón trasero, después de haber visto cómo varios rivales ya extraían rendimiento de soluciones similares.

Otra vista de la sección abierta de la punta, mostrando cómo altera el tamaño y la forma del recorte del 'endplate' trasero.

En Singapur también se hicieron alteraciones en el borde del suelo, añadiendo álabes guía adicionales a la sección desplazada del ala del borde, mientras que también se jugó con la geometría general de las superficies. No se utilizó en Singapur, ya que el equipo trató de solucionar sus problemas, pero regresó en Japón y se usó a partir de entonces.

Otra vista del suelo y el borde del alerón, y cómo las dos superficies están emparejadas para trabajar al unísono la una con la otra.

Foto: Giorgio Piola Detalle lateral del suelo del Red Bull Racing RB19

Red Bull también tomó nota de una característica de diseño vista en el Mercedes en el circuito de Mónaco, con una serie de pequeños trapecios añadidos a la parte inferior de la parte trasera del alerón.

Foto: Giorgio Piola Comparación del alerón trasero del Red Bull Racing RB19, GP de Las Vegas

Red Bull optó por diferentes configuraciones de alerón trasero en el Gran Premio de Las Vegas, ya que el coche de Max Verstappen estaba configurado con una versión recortada de su disposición de menor carga aerodinámica.

Aquí está la lista de los componentes que Red Bull enumeró como cambios en el documento de presentación del coche a la FIA antes de cada gran premio de la F1 2023.