Análisis

Fórmula 1 GP de Las Vegas

Análisis: detrás del enfado de Leclerc en Las Vegas hay algo más que un Ferrari lento

Leclerc sabía que Las Vegas sería un circuito difícil para Ferrari, pero su frustración fue más allá del rendimiento del SF-26. Los errores de comunicación y gestión del tráfico acabaron por desesperar al monegasco.

Gianluca D'Alessandro

Publicado: 21 nov 2026, 18:08

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Hay un detalle en las palabras de Charles Leclerc tras la clasificación de Las Vegas, donde terminó undécimo y quedó eliminado en la Q2, que merece analizarse con detenimiento. Su frustración no nace tanto del resultado en sí, sino de cómo se llegó a él, y no necesariamente por el rendimiento del coche. De hecho, ya antes del fin de semana se podía imaginar que esta sería la cita más complicada del año para el SF-26.

Muchas rectas, donde salen a relucir las virtudes y debilidades de la unidad de potencia; pocas curvas en las que marcar diferencias y, sobre todo, una pista fría que dificulta calentar los neumáticos, especialmente los delanteros. Todas ellas son características que no favorecen precisamente al monoplaza de Maranello y, por eso, en cierto modo, Leclerc llegó a mostrarse casi positivamente sorprendido de que la diferencia respecto a sus rivales fuera menor de lo previsto.

Lo que realmente provocó la frustración de Charles Leclerc, evidente en sus entrevistas posteriores a la clasificación, no fue tanto el (escaso) potencial del coche, sino una serie de episodios relacionados, sobre todo, con la gestión de la sesión junto a su ingeniero de pista. De hecho, hubo varias ocasiones en las que fue el propio monegasco quien tuvo que pedir información a su ingeniero sobre lo que estaban haciendo los rivales que tenía a su alrededor.

Por ejemplo, en la Q1, a pocos minutos del final, hubo un momento en el que, durante una vuelta para dar un respiro a los neumáticos después de un intento, el piloto de Ferrari se encontró en medio del tráfico y se quejó de la falta de información sobre a quién debía dejar pasar y frente a quién podía mantener su posición.

En la práctica, al tener que dejar pasar a varios coches, Leclerc no solo se encontró atrapado en el tráfico y tuvo que buscar espacio, sino que, cuando volvió a acelerar para iniciar su vuelta, apenas le quedaba energía y tenía muy poca batería disponible, por lo que prefirió abortar el intento.

En ese momento, el monegasco volvió a abrir la radio para quejarse de la falta de información e instó a su ingeniero a "hacerlo todavía mejor". El problema no era tanto su posición, porque tenía asegurado el pase a la siguiente ronda incluso después de abortar la vuelta, sino la necesidad de encajar todas las piezas del puzle pensando también en el resto de la clasificación, donde esas décimas podían resultar muy valiosas.

Charles Leclerc, Ferrari

Foto di: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Sin embargo, hubo un segundo episodio en la Q2 que terminó de disparar la frustración de Leclerc. A poco más de cinco minutos del final de la segunda ronda, el monegasco había vuelto a lanzarse a por otra vuelta rápida después de encontrarse tráfico durante la preparación, pero, tras apenas unas curvas, su ingeniero de pista le advirtió de que había otros pilotos detrás de él que también estaban apretando.

El piloto de Ferrari se apartó para dejar pasar a Oscar Piastri. El problema, en este caso, fue que Leclerc no tenía ni idea de cuántos pilotos venían por detrás y las indicaciones llegaron todas de golpe, en cuestión de segundos y en el último momento, precisamente en la zona más estrecha y revirada del circuito.

Por eso, Leclerc volvió a abrir la radio para pedir una vez más a su ingeniero de pista que se concentrara más en gestionar este tipo de situaciones. Pero entonces apareció otro problema. Después de dejar pasar a sus rivales y completar otra vuelta para dar un respiro a los neumáticos, Leclerc inició un nuevo intento, aunque se pasó de frenada en la curva 7 y tuvo que abortar también esa vuelta.

A partir de ahí, el margen para realizar un último intento, ya desesperado, era mínimo. Tanto que la bandera a cuadros apareció apenas unos instantes antes de que Leclerc cruzara la línea de meta. En consecuencia, el mejor tiempo del monegasco siguió siendo el que había marcado a siete minutos del final de la Q2, que finalmente no fue suficiente para superar el corte.

Charles Leclerc, Ferrari

Foto di: Manuel Eletto

Lógicamente, el error en la zona revirada tuvo su importancia, pero para Leclerc todo había empezado mucho antes: "Obviamente, hubo un error en la Q2 que acabamos pagando muy caro, pero creo que también fue consecuencia de la frustración acumulada por una serie de errores en la forma en la que gestionamos todo lo demás: el tráfico y otros aspectos", explicó el piloto de Ferrari.

En la última sesión de entrenamientos libres, Ferrari había tenido algunos problemas con el sistema GPS que ayuda a los ingenieros y, ciertamente, gestionar tantos coches que hacen o no hacen vueltas de preparación no resulta sencillo. Pero todo acaba provocando una reacción en cadena. Si sobre un asfalto muy frío cuesta llevar los neumáticos a la temperatura adecuada, un aspecto en el que el SF-26 sufre más que otros monoplazas, entonces es imprescindible ser perfecto en la gestión del tráfico y de las vueltas de preparación para conseguir que las gomas alcancen su ventana óptima de funcionamiento.

En el caso de Ferrari, para mantener esa temperatura incluso durante las vueltas de "enfriamiento", en las que los neumáticos tienden a perder calor en las largas rectas, es necesario apretar más que otros equipos. Sin embargo, eso se vuelve complicado cuando también hay que gestionar el tráfico: "Me encontré mirando más por los retrovisores e intentando entender por mi cuenta cómo gestionar el tráfico, y eso hace que sea muy difícil hacer las cosas correctamente".

El error final también pesa en el balance, especialmente porque Leclerc esperaba poder alcanzar la Q3, un objetivo que realmente estaba a su alcance, ya que quedó eliminado en la segunda ronda por poco más de una décima.

La historia no habría cambiado radicalmente, pero la sensación es que la frustración de Charles no nace tanto, o no únicamente, del rendimiento del coche, sino de que, en un fin de semana en el que ya se sabía que el SF-26 tendría que correr a la defensiva, era necesario rozar la perfección en todos los demás aspectos. Y fue precisamente ahí donde algo más terminó fallando.

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