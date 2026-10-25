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Fórmula 1 GP de Estados Unidos

Análisis: cómo Antonelli sorprendió a Verstappen y le arrebató la pole en Austin

Max Verstappen esperaba conseguir la pole position, pero se quedó a las puertas, mientras que Mercedes no creía que Kimi Antonelli pudiera superar las debilidades del W17 en las curvas lentas.

Stuart Codling

Publicado: 25 oct 2026, 15:54

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"Bueno, Kimi", dijo Peter Bonnington, ingeniero de Mercedes, por radio con un tono de alivio poco habitual durante la vuelta de regreso a boxes de Andrea Kimi Antonelli. "No me lo esperaba... Esa primera vuelta ha sido suficiente".

La clasificación del Gran Premio de Estados Unidos estuvo llena de sorpresas: la aparente superioridad de Ferrari durante los entrenamientos desapareció en el momento decisivo; Max Verstappen se quedó sin la pole position que esperaba conseguir; Isack Hadjar estuvo a punto de superar a su ilustre compañero de equipo; y Kimi Antonelli conservó una inesperada pole pese a tener que abortar su segundo intento en la Q3.

"Fue sorprendente", reconoció Antonelli.

"Pero también uno de mis mayores logros de hoy es que no he superado los límites de pista... Eso también nos ha facilitado un poco la vida".

"Curvas de velocidad media, alta velocidad, velocidad media", continuó cuando le preguntaron en qué zonas se había mostrado más fuerte el W17.

"El coche se ha comportado bien. Seguimos sufriendo un poco en las curvas lentas, pero, en general, el coche ha ido muy bien en el primer y segundo sector, especialmente en las curvas 8 y 9".

"Ahí es donde notamos la mayor ganancia del paquete de mejoras. Todavía estamos intentando entender el comportamiento en las curvas lentas".

Con ese "paquete", Antonelli se refería a las mejoras que se instalaron en ambos monoplazas en Malasia y que posteriormente se retiraron parcialmente tras un debut aparentemente problemático, cuando su compañero George Russell volvió a la especificación anterior en Singapur.

El objetivo de aquella decisión era realizar una comparación directa entre ambas versiones, y la sensación de que Mercedes seguía sin encontrar respuestas cobró fuerza cuando Antonelli también recuperó el alerón delantero de la especificación anterior a mitad del fin de semana en Marina Bay.

El nuevo alerón, junto con el resto del paquete de mejoras, volvió a instalarse en ambos coches en Austin. Sin embargo, durante los entrenamientos parecía que Ferrari y Red Bull seguían teniendo ventaja sobre Mercedes. Pero un ligero cambio en las condiciones meteorológicas entre la Q2 y la Q3, unido a una actuación brillante del gran favorito al título, dio la vuelta a la situación.

El Circuito de las Americas había disfrutado de un sol radiante durante buena parte del día, pero, a medida que aparecieron las nubes y el viento comenzó a soplar con más fuerza y de forma irregular, la temperatura del asfalto descendió de 38 °C a 37 °C entre los primeros y los segundos intentos de la Q3. No fue una gran diferencia, pero sí suficiente para provocar un extraño cambio en el rendimiento de los neumáticos.

Antonelli came out on top when it mattered

Photo by: Clive Rose / Formula 1 via Getty Images

Aunque Charles Leclerc y Lewis Hamilton estuvieron entre los pocos pilotos que mejoraron sus tiempos en el segundo intento de la Q3, ambos se mostraron decepcionados por no haber podido luchar con más fuerza por la primera fila, después de haber liderado las tablas de tiempos durante los entrenamientos.

Tras marcar el cuarto mejor tiempo, Leclerc protagonizó un intercambio de mensajes por radio cargado de improperios que no llegó a emitirse en la señal internacional de televisión.

"Estamos sufriendo muchísimo con estos neumáticos, ya no transmiten las sensaciones adecuadas", añadió posteriormente, utilizando un lenguaje más moderado. "La ventana de funcionamiento es extremadamente estrecha. Es muy frustrante".

Después de los primeros intentos, Antonelli tenía la pole provisional con un 1:34.035, 0,179 segundos más rápido que el 1:34.214 de Verstappen. Hadjar se encontraba a 0,215 segundos del italiano.

Y así se mantuvieron las posiciones, ya que ninguno de los tres consiguió mejorar en su último intento. Lo más curioso fue que todas esas vueltas se torcieron en el último sector, donde las rachas de viento de cola provocaban un empuje impredecible a la salida de la curva 13 y en la entrada de la 15.

Dónde marcó Antonelli la diferencia

Antonelli construyó la que acabaría siendo su vuelta de la pole sobre dos pilares fundamentales: ser más rápido en la sucesión de curvas rápidas del primer sector y darle la vuelta a la desventaja que hasta entonces había tenido frente a Red Bull y Ferrari en el último sector.

Mercedes introdujo cambios en la puesta a punto durante la noche del viernes al sábado con el objetivo de mejorar el rendimiento del W17 entre las curvas 12 y 15, su zona más débil. Sin embargo, Antonelli todavía perdía tiempo frente a Verstappen en ese tramo durante los Libres 3 y las primeras fases de la clasificación.

A diferencia de lo ocurrido tantas veces esta temporada, la diferencia estuvo en el rendimiento de los coches y en cómo los pilotos consiguieron aprovecharlo, en lugar de las tediosas complejidades de la gestión de la energía eléctrica.

Verstappen fue ligeramente más rápido en las primeras curvas enlazadas del final del primer sector, pero Antonelli tuvo suficiente confianza en su monoplaza como para atacar con mayor agresividad la secuencia de curvas cada vez más cerradas entre la 6 y la 9.

La comparación de las cámaras onboard permite hacerse una idea de ello, en parte por el uso de una marcha más corta por parte de Antonelli.

Sin embargo, donde mejor se aprecia es en los datos, que muestran cómo Antonelli (línea turquesa) levantó el pie del acelerador mucho más tarde que Verstappen (línea azul oscuro) al aproximarse a la curva 7 y, posteriormente, pudo volver a acelerar con mayor decisión antes de alcanzar el vértice.

En las curvas 8 y 9, Antonelli ganó casi dos décimas gracias a su capacidad para volver a pisar el acelerador con mayor contundencia.

Parte de esa diferencia, conviene señalarlo, se debió a la frustración de Verstappen por la falta de agarre y equilibrio con los neumáticos blandos nuevos en comparación con los usados que había utilizado en la Q2.

El neerlandés dejó clara su frustración por radio —aunque, al igual que ocurrió con Leclerc, no todos sus mensajes se emitieron en la señal internacional—, asegurando que el coche no solo rebotaba "como un canguro" sobre los baches más pronunciados de las curvas 1 y 19, sino que también había perdido agarre y equilibrio.

Una vez consiguió estabilizar el RB21, Verstappen recuperó buena parte de esas dos décimas desde la salida de la curva 9 hasta la lenta curva 11 a izquierdas y, posteriormente, a lo largo de la recta trasera.

Pero, una vez más, en el último sector desapareció la fortaleza que Red Bull había mostrado anteriormente.

Antonelli pudo acelerar antes a la salida de la curva 12, repetirlo en la 13 y retrasar la frenada en la entrada de la 15, donde una ráfaga de viento de cola sorprendió momentáneamente a Verstappen.

El piloto de Red Bull disfrutó de una ligera ventaja de velocidad entre las curvas 18 y 19, pero el bache de la zona de frenada le descolocó y le obligó a levantar el pie del acelerador considerablemente antes.

The Mercedes was again on top in the vastly different final sector

Pese a acelerar más tarde a la salida de la curva 20, Verstappen consiguió reducir significativamente la diferencia de tiempo, alrededor de una décima, en la aceleración final hasta la línea de meta. Uno de esos pocos momentos en los que podemos sugerir que el despliegue de energía eléctrica tuvo algo que ver.

Después de la sesión, Verstappen fue tajante: "Hice mi vuelta más rápida en la Q2 con un juego de neumáticos usados, así que cuando llegué a la Q3 tenía muchas esperanzas", explicó.

Mira:

"Pero, por desgracia, las sensaciones fueron malas. Simplemente no tenía el agarre que quería, así que no podía apoyarme en el eje trasero como me habría gustado en el último sector, y eso me costó demasiado tiempo".

"Y, por supuesto, cuando miras la clasificación y ves que sales segundo, está bien y es un buen resultado, pero esperaba algo más, y esto no era lo que buscaba".

Precisamente en sesiones como esta, cuando Verstappen tiene que lidiar con un monoplaza inesperadamente difícil de manejar, es cuando la diferencia respecto a su compañero Hadjar se reduce al mínimo.

En Austin, Isack se quedó a solo 0,036 segundos de Max y, si se combinaran sus mejores sectores de los dos intentos, su 'vuelta ideal' sería ligeramente más rápida que la obtenida al reunir los mejores parciales de Verstappen.

Ninguno de los tres primeros clasificados consiguió superar su tiempo inicial, pese a comenzar sus segundos intentos de forma prometedora.

Verstappen marcó el mejor primer sector de todos, mientras que Antonelli hizo lo propio en el segundo, pero sus vueltas se vinieron abajo en el último sector.

Antonelli pareció verse sorprendido por las rachas de viento, ya que tuvo que realizar tres correcciones diferentes al entrar y salir de la curva 13. Aunque el italiano tampoco quedó demasiado decepcionado con el resultado.

"No me puse en una situación complicada [con los límites de pista]", explicó.

"Pudimos ir progresando a lo largo de toda la sesión y construir a partir de ahí. Pero, sin duda, fue inesperado. Sabíamos que estaríamos cerca, pero sí, fue una buena sorpresa".

Foto de: Bryn Lennon / Formula 1 via Getty Images

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