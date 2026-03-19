Alpine aspira a estar con McLaren, Red Bull... ¡y Ferrari! (según Gasly)

Pierre Gasly cree que el equipo Alpine tiene el potencial necesario para plantar cara a escuderías como McLaren, Ferrari y Red Bull en la temporada 2026.

Tras pasar la temporada 2025 como claro colista, la escudería con sede en Enstone puso fin a su programa de motores y pasó a utilizar los propulsores de Mercedes. A principios del año pasado se centró por completo en su monoplaza de 2026 y parece haber vuelto a situarse en la zona media de la parrilla.

En el Gran Premio de Australia, el piloto principal de Alpine, Pierre Gasly, superó por los pelos a su amigo de la infancia convertido luego en rival, Esteban Ocon, por el último punto disponible en la décima posición.

Gasly tuvo luego un fin de semana extraordinario en Shanghai; el francés se clasificó séptimo en ambas sesiones de clasificación, superando a los Red Bull, pero cayó hasta el undécimo puesto en la carrera sprint debido a un desgaste excesivo de los neumáticos. El domingo, sin embargo, remontó hasta la sexta plaza, igualando el mejor resultado del equipo desde que terminó quinto en el Gran Premio de Qatar de 2024.

"Sin duda es esperanzador para todo el equipo ver que en algunas sesiones podemos ser los cuartos más rápidos", declaró el francés el sábado. "Obviamente estamos muy cerca por detrás, y la diferencia por delante de nosotros, quiero decir, viendo hoy que estamos a tres décimas de los McLaren… no están a años luz, así que solo tenemos que centrarnos en lo nuestro y seguir mejorando el rendimiento, y con suerte podremos ir acercándonos poco a poco al grupo que tenemos delante".

Cuando se le preguntó si su rendimiento en China había cumplido las expectativas del equipo tras los test de pretemporada, Gasly respondió: "No voy a mentir, ha sido un poco mejor".

Pierre Gasly, Alpine Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images vía Getty Images

"Al ver a Red Bull, estoy un poco confundido con su ritmo, porque cuando los ves en la segunda fila en Melbourne, básicamente estaban plantando cara a McLaren". El piloto principal de Red Bull, Max Verstappen, fue más de un segundo más lento que el poleman Andrea Kimi Antonelli y 0.14 s más lento que Gasly en la sesión de clasificación principal.

"No creemos que hayamos llegado aún a ese punto, así que creo que ellos parecen haber bajado un poco este fin de semana, mientras que nosotros hemos dado un paso adelante. En general, estoy bastante satisfecho con lo que he visto este fin de semana, con que tenemos el potencial para estar en ese grupo".

"Pero, una vez más, las cosas van a cambiar muy rápido esta temporada y es importante que nosotros también nos movamos rápido, más rápido que los demás, para asegurarnos de mantenernos en el tren correcto durante el resto del año".

En el Gran Premio, Gasly mantenía cómodamente la quinta posición, con más de cinco segundos de ventaja sobre su compañero de equipo Franco Colapinto, cuando la carrera se neutralizó con el coche de seguridad tras la avería de Lance Stroll en pista.

A Gasly le pasó Oliver Bearman en la reanudación —"por alguna razón no tenía potencia ni turbo"— y no pudo contraatacar a pesar de que, aparentemente, su rendimiento era ligeramente mejor. Terminó sexto, a dos segundos del Haas F1 y 21 segundos por delante del séptimo clasificado, Liam Lawson.

"En el fondo, el Pierre más competitivo está un poco molesto por no haber conseguido ese quinto puesto", admitió el francés, sintiéndose perjudicado por la intervención del coche de seguridad.

Pierre Gasly, Alpine Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images vía Getty Images

"Si miramos dónde estábamos en 2025 y dónde estamos ahora, es una liga completamente diferente, así que estoy muy contento. Hicimos un buen trabajo en la clasificación, un par de décimas por delante del McLaren. En la primera tanda no perdí mucho terreno con respecto al Ferrari. Todavía hay muchas pequeñas cosas que tenemos que ajustar y arreglar, pero no son limitaciones insuperables".

"Así que tengo bastante confianza. China fue especial. Espero que el rendimiento sea bastante similar al de aquí en las próximas carreras".

Gasly insiste en que su rendimiento en Melbourne no fue representativo, argumentando que "si volviéramos a Melbourne ahora mismo, estaría en la Q3", y ahora se fija objetivos más ambiciosos, ya que está por delante de pilotos como Max Verstappen y Oscar Piastri con el séptimo puesto en el campeonato de pilotos.

"Tenemos algunas limitaciones con el coche, en las que estamos trabajando, y creo que este fin de semana definitivamente hemos dado un paso adelante, no con piezas, sino por alguna razón, gracias a pequeños ajustes que hemos hecho en el coche", dijo. "Vemos que tenemos cierto rendimiento y sabemos que aún nos queda mucho por sacar en algunas áreas con el paquete actual que tenemos".

"El objetivo es simplemente crear un poco de distancia con los que vienen por detrás y pisarles los talones a los que van delante para, con suerte, sumarnos a la lucha. No sé si será posible. Pero lo único que sé es que los chicos están trabajando muy duro y que hay más por venir. Solo esto, en sí mismo, es suficiente para ilusionarme".