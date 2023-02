Con los recursos de Alpine F1, Gasly cree que "nada es imposible"

Cargar el reproductor de audio

Tras pasar cinco temporadas entre Toro Rosso y AlphaTauri (intercaladas con un breve y poco exitosa etapa en Red Bull), Pierre Gasly era el máximo líder del conjunto de Faenza, por delante de pilotos como Brendon Hartley, Daniil Kvyat y Yuki Tsunoda, cuando tomó la decisión de abandonar la estructura italiana en busca de un camino diferente en la máxima categoría.

Ahora, el piloto francés, que firmó como nuevo piloto de Alpine para 2023, cree que ha entrado en otra dimensión al unirse al equipo galo, una escudería que ha sido tres veces campeona del mundo, primero como Benetton en 1995 y más tarde como Renault en 2005 y 2006, con Fernando Alonso al volante de sus monoplazas en esa época.

"Tengo que decir que estoy muy emocionado por lo que he visto del equipo en Enstone y Viry", dijo Gasly, quien sólo ya usó los motores franceses en su debut con Toro Rosso a finales de 2017. "Trabajar con un equipo que además es fabricante abre muchas puertas, me doy cuenta de todo el potencial que hay por desbloquear. No me extraña que lleven años progresando".

"El año pasado consiguieron el cuarto puesto a pesar de los problemas de fiabilidad que vimos. Sé que han trabajado muy duro este invierno para resolver todos esos fallos. El objetivo es claro: al menos mantener ese cuarto puesto, recortar distancias con los tres primeros, y personalmente espero todavía más. En cualquier caso, haré todo lo posible para llevar a Alpine a lo más alto".

Sí bien los coches azules sufrieron muchos problemas técnicos en 2022, para disgusto de un Alonso que no dudó en expresar su frustración y marcharse a Aston Martin, esas debilidades deberían haberse solucionado: "La mayoría de esos problemas... O mejor dicho, todos esos problemas deberían estar resueltos para esta temporada. También aportaremos más rendimiento y esperamos poder luchar de vez en cuando con los tres mejores equipos".

"Sabemos que Mercedes, Ferrari y Red Bull no han pasado el invierno durmiendo y tendrán coches muy rápidos. Sabemos lo que nosotros hemos hecho, sabemos que podemos recortar distancias, y confío en nuestra gente, en su mentalidad y en todos los procesos que se han puesto en marcha para poder rendir muy bien".

Las ambiciones de Gasly coinciden con las del resto del equipo: consolidar la cuarta plaza y acercarse a los equipos que en el primer año con el reglamento de efecto suelo dominaron la máxima categoría del automovilismo.

"Cuando veo lo que hay disponible aquí y todos los recursos que tienen, me da la sensación de que nada es imposible cuando trabajas con un fabricante así. No hay límites, no hay un techo, a diferencia de lo que he experimentado en el pasado. Por eso estoy tan ilusionado", concluyó el nuevo compañero de Esteban Ocon en la Fórmula 1.