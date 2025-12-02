Todos

Fórmula 1 GP de Qatar

Alpine F1 revela cuándo y dónde hará su presentación para 2026

Alpine inaugurará su temporada 2026 con un evento de presentación en Barcelona, justo antes del primer test de pretemporada de la nueva era de la F1.

Benjamin Vinel
Benjamin Vinel
Editado:
Pierre Gasly, Alpine

El equipo Alpine celebrará un evento de presentación de la temporada 2026 de la Fórmula 1 en Barcelona, el próximo 23 de enero, poco antes de que comiencen los entrenamientos de pretemporada en el circuito de Montmeló, entre los días 26 y 30 del mismo mes.

La F1 2026 comienza a calentar motores:

El equipo francés realizó este martes, 2 de diciembre, el anuncio en un post en sus redes sociales, que por otra parte no reveló mucha información en cuanto a lo que realmente sucederá, y si su monoplaza real de 2026 podría ser mostrado. Motorsport.com entiende que sólo está prevista la presentación de la decoración del nuevo coche.

Alpine tratará de sacar el máximo partido de la nueva normativa técnica de la F1 para recuperarse, después de terminar en la última posición en el Mundial de Constructores de 2025, algo sin precedentes en los últimos 40 años para el equipo con sede en Enstone.

La escudería tomó la decisión consciente de destinar los recursos a su proyecto de 2026 bastante pronto, lo que explica en parte su descenso de rendimiento este año. "Si el año que viene obtengo mejores resultados, esta temporada me dará literalmente igual, y todo habrá valido la pena", declaró Pierre Gasly el mes pasado.

"Porque la realidad es que, por lo que podríamos haber luchado este año, todavía no es lo suficientemente bueno para nosotros. Y este par de semanas o meses pueden darnos, potencialmente, una ventaja sobre algunos otros equipos, y traer un éxito mucho mejor, que es lo que estamos buscando, en última instancia. Así que, sí, apoyo totalmente al equipo en lo que hemos hecho. Es un poco drástico, pero a veces para alcanzar la grandeza hay que tomar decisiones difíciles".

La alineación de Alpine no cambiará en 2026, con Franco Colapinto acompañando de nuevo a Gasly. El francés firmó recientemente un contrato de larga duración hasta 2028, mientras que el argentino no fue confirmado hasta el mes pasado, en medio de dudas sobre su estado de forma.

Calendario de presentación de los equipos de F1 para 2026

Fecha Equipo(s) Lugar ¿Desvelación del coche?
15 de enero

Red Bull

Racing Bulls

 United States Detroit, Michigan Sólo decoración
23 de enero Alpine Spain Barcelona Sólo decoración (por confirmar)
9 de febrero Aston Martin Por confirmar Coche de 2026

Benjamin Vinel
Benjamin Vinel
Pierre Gasly
Pierre Gasly
Alpine
Alpine
