Aston Martin anuncia la fecha de presentación del coche de 2026, el primero de Newey

Con la temporada 2025 a punto de cerrarse, todos los focos de la Fórmula 1 comienzan a apuntar a 2026 y a los cambios de reglamento más importantes de los últimos años. Entre los equipos que generan mayor expectación se encuentra Aston Martin Racing, que este lunes, tras el Gran Premio de Qatar, ha anunciado oficialmente la fecha de presentación de su AMR26, el coche con el que esperan marcar el siguiente gran salto competitivo.

El 9 de febrero de 2026 es la fecha elegida por Aston Martin para mostrar el que será el primer monoplaza diseñado por Adrian Newey para el equipo. Una fecha clave que sitúa a los británicos como el segundo equipo en desvelar su calendario de presentaciones tras Red Bull Racing, que anunció su coche el 15 de enero.

La fecha de presentación del AMR26 se ha desvelado en redes sociales acompañada de una imagen que no ha pasado desapercibida: un cartel con la fecha y el nombre del coche escrito sobre una libreta con un bolígrafo, evocando la mítica libreta que Adrian Newey siempre lleva consigo a los Grandes Premios, y que simboliza el ingenio y la creatividad del diseñador británico.

El AMR26 será presentado después de los test de Barcelona

Como curiosidad, la presentación del AMR26 se producirá después de que Aston Martin haya disputado sus primeros test de pretemporada en Barcelona, programados del 26 al 30 de enero. Estos ensayos son a puerta cerrada, por lo que no habrá imágenes ni información pública sobre el rendimiento del coche durante esos días.

Aston Martin ha decidido mostrar el monoplaza una vez concluidos estos test iniciales, lo que permitirá mantener en secreto los primeros detalles del AMR26 y generar aún más expectación de cara a la presentación oficial el 9 de febrero.

El primer Aston Martin de Newey

Desde su llegada a Aston Martin en marzo de 2025, Newey ha trabajado casi en secreto en el proyecto de 2026, apareciendo únicamente en Mónaco, Silverstone y Qatar. Su rol no se limita al de director técnico: tras la reciente reestructuración del equipo, también asumirá funciones de team principal y contará con participación en la gestión del equipo, consolidando su influencia en todas las decisiones.

El AMR26 representa un nuevo capítulo para Aston Martin, con la esperanza de Fernando Alonso y del equipo de que esta sea la temporada de su consolidación en la cima de la F1. El monoplaza también marcará la primera colaboración de Aston Martin con Honda, un factor clave en el desarrollo y el rendimiento esperado del coche.

Aunque todavía no se sabe nada del coche, es evidente que la expectación es máxima. Aston Martin y Newey mantienen un halo de misterio sobre la aerodinámica y soluciones técnicas hasta los test de pretemporada, evitando dar pistas a la competencia.

Con todo, el AMR26 ya genera ilusión y altas expectativas, y todos los ojos estarán puestos en febrero de 2026, cuando Adrian Newey y Aston Martin desvelen oficialmente su arma para la nueva era de la Fórmula 1.