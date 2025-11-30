Alonso ve toques en la salida de Qatar entre los candidatos al título

La parrilla de salida del GP de Qatar 2025 de F1 la habría diseñado el fan más entusiasta. El segundo clasificado del mundial Oscar Piastri parte desde la pole y por delante de su compañero, el líder Lando Norris (que arrancará por el lado sucio), y detrás de ellos, Max Verstappen, el piloto más temido en la batalla cuerpo a cuerpo.

Muchos creen que habrá lío en la salida, y uno de ellos es Fernando Alonso, que en respuesta a ESPN se vistió de futurólogo. Después de una carrera sprint bastante estable y sin alterarse demasiado el orden, Alonso espera algo distinto. "Veremos, yo creo que va a haber más cambios y va a haber algún toque en la salida, esa es mi predicción", dijo sonriendo.

Y sin dejar de sonreír, cuando el periodista le preguntó si se refería a la zona delantera, contestó: "Sí".

El de Aston Martin Racing explicó: "Sí, porque en las carreras sprint cuando el sábado está todo muy tranquilo, el domingo cogemos confianza, pensamos que era fácil la primera curva, la segunda, coges un poco de confianza, entonces mañana, y sabiendo que la sprint ha sido una procesión de coches casi, que no ha habido ningún adelantamiento, la curva 1 y curva 2 es el 90% de la carrera, así que hay que arriesgar y te puede salir bien o mal, pero creo que mañana van a pasar más cosas".

Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri, McLaren, George Russell, Mercedes, Yuki Tsunoda, Red Bull Racing Team Foto de: Michael Potts / LAT Images via Getty Images

¿Y qué dijeron los protagonistas? Norris prefiere no aventurar nada pese a partir desde el lado sucio, que como el sábado se vio deja a merced de los rivales. "Sinceramente no lo sé, tengo que esperar y ver cómo es mi salida, no es algo que pueda decir si va a pasar esto o aquello, así que espero que puedan limpiar el lado derecho un poco más y hacer el izquierdo un poco más sucio para que sea un poco más justo para nosotros".

"Por lo demás, sólo tengo que maximizar lo que puedo hacer. Es una carrera larga, siempre hay oportunidades pero no creo que no vaya a ser una carrera llena de oportunidades sabes, ojalá me equivoque y sea una carrera caótica pero creo que debido a las paradas en boxes y las 25 vueltas máximas apretaremos a tope cada vez y tras eso no pasará realmente nada, así que sí, mi oportunidad es la primera vuelta, la curva 1 y ver lo que puedo hacer".

"Lo intentaremos todo. En la salida, en la curva 1, todas las vueltas...", dijo Verstappen, que hablando de la importancia de adelantar en la salida, contestó: "Bueno, si no le paso, entonces él conseguirá más puntos que yo".

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto de: Clive Rose / Formula 1 via Getty Images

Después de avanzar dos posiciones en la salida de la carrera sprint, Verstappen no pudo adelantar a Norris durante toda la carrera. Y continuando con sus opciones dijo: "Será difícil. O sea, en la sprint también lo intenté, pero luego entramos en esa ventana donde sufrimos mucho con los neumáticos y parece que no podemos seguirle el ritmo. Pero sí, creo que será difícil, aunque ya veremos. Es una carrera larga. Cualquier cosa puede pasar".

Sobre si será la salida más importante del año y tal vez de su carrera, Verstappen dijo: "Quizás sí o quizás no. O sea, nunca se sabe qué pasa en la carrera. La sprint fue aburrida porque no podías seguir a los demás, los neumáticos se calentaban. La salida es importante, sin duda, pero bueno, nunca se sabe. También puede influir la actuación de otros coches en la carrera, que podrían arruinarte la tuya. Es imposible predecirlo".

Piastri prefiere pensar que es una salida más: "Bueno, sí, obviamente es importante. Pero sobre si es más importante o no, no realmente. Sigue habiendo 25 puntos en juego en esta carrera. Obviamente está también el objetivo del campeonato, pero esta tiene la misma importancia que cualquier otra carrera".

Norris insistió en su posición par: "Creo que está mucho peor el lado derecho, pero bueno, es normal".

Otra clave en la salida de Verstappen en Qatar

No fue uno de los tres implicados, sino el que arranca justo detrás de ellos, el que señaló otro escenario. El de que Verstappen en lugar de apostar todo a la curva 1 trate de batir a los McLaren por estrategia. Así, el británico de Mercedes considera que en su papel de perseguidores, Verstappen y Red Bull opten por otra vía:

"Será interesante ver si los pilotos optan por una combinación medio-medio-duro, que sería lo más lógico para protegerse del undercut. Pero podría ser que algunos optaran por poner los neumáticos duros en el stint medio o en la salida", dijo Russell.

"Max tal vez podría hacer algo diferente, dado que sale por el lado limpio de la parrilla. Tiene ventaja ahí, así que probablemente pueda permitirse salir con los neumáticos duros y aún así saldría mejor que yo con los medios. Así que me lo imagino, pero por supuesto los pilotos de McLaren no lo harían porque el riesgo para ellos sería demasiado grande. Así que probablemente sea nuestra única oportunidad".