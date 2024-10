Alonso, la presión en F1 y la responsabilidad de los pilotos con los fans

La Fórmula 1 es un mundo muy complicado en el que vivir, donde sólo 20 privilegiados pueden competir cada temporada, por lo que la presión y la exigencia a la que se enfrentan los pilotos suele ser máxima durante toda su trayectoria, gane o pierda.

En una reciente entrevista de Fernando Alonso en un acto de Cognizant, principal patrocinador de Aston Martin Racing, el piloto asturiano estuvo hablando sobre ello y negó la que la presión que tienen que soportar los pilotos fuese de los aficionados: "No, la presión viene de parte de los equipos, de los patrocinadores o de conseguir el resultado el domingo".

"Lo que los aficionados aportan a los pilotos y a los deportistas en general, creo que es una gran responsabilidad porque eres un modelo a seguir para mucha gente", dijo.

Analizando esa responsabilidad que los pilotos tienen con sus fans, Alonso admitió que no era una tarea sencilla ser consciente de que en todo momento son ejemplo para miles o millones de personas, estén donde están y hagan lo que hagan.

"Tienes que comportarte como es debido y tienes que estar preparado para ser un modelo de conducta cuando quieres hacerlo y, cuando no quieres hacerlo, aun así tienes que hacerlo. Cuando quieres decir algo que no es correcto, tienes que contenerte y ser políticamente correcto. Cuando estás en un día en el que no quieres entrenar o no quieres prepararte para el próximo gran premio, tienes que hacerlo".

"En los días en que no estás preparado para hacerlo bien, aún así tienes que hacerlo porque tienes esa responsabilidad hacia tus fans y la gente que cree en ti", explicó.

Sin embargo, en líneas generales, el bicampeón del mundo español cree que el impacto de los fans sobre los pilotos, al menos en su caso, siempre ha sido más positivo que negativo.

"Conozco a muchos aficionados de todo el mundo que, obviamente, siguen a la Fórmula 1, pero en cierto modo siempre me dicen: eres mi inspiración, nunca te rindes, eres un luchador y ese tipo de cosas que te recuerdan a ti mismo que hay mucha gente que te observa por cómo enfocas las cosas".

"Así que eso siempre te coloca en el punto de mira, tienes que comportarte correctamente. Pero sí, los aficionados te dan mucho cariño y mucha motivación, pero también es una gran responsabilidad cumplir con todo lo que esperan de ti", concluyó el piloto asturiano de Aston Martin.

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, Charles Leclerc, Scuderia Ferrari, Alex Albon, Williams Racing, en la parrilla Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images

