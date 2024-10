Alonso explica la habilidad más importante para un piloto de F1

A grandes rasgos, un buen piloto de Fórmula 1 debe ser rápido y valiente. Con eso valdría, podría pensar cualquiera. Sin embargo, es vital la constancia, y como Fernando Alonso explicó, la motivación es el motor vital de la misma.

En una charla durante un evento de Cognizant, patrocinador de Aston Martin, al bicampeón le preguntaron cuál sería la habidlidad más importante de un piloto, y contestó: "Yo diría que es el enfoque mental de las cosas y el nivel de concentración que tienes que mantener durante dos horas cada domingo, y durante 365 días al año".

Alonso pasó a detallar que un piloto de la F1 lo es 'a tiempo completo', 24 horas al día, 7 días a la semana y 12 meses al año: "No puedes dejar la Fórmula 1 sin comprometerte con este deporte. Creo que es un trabajo diario, desde la hora del desayuno hasta el régimen de entrenamiento, pasando por las conversaciones que mantienes con tus ingenieros y cómo mejorar el coche para la siguiente carrera".

"Y luego, en la carrera en sí, creo que todos sabemos conducir los coches rápido, ya sabes, pero hay momentos en la carrera en los que necesitas usar ese enfoque agresivo, con el fin de ganar algunas posiciones en la salida, en la primera curva. Hay otros momentos de la carrera en los que tienes que ser inteligente y cuidar los neumáticos, la batería del motor, el motor híbrido...".

Además, durante la carrera, hay momentos donde se viven batallas contra coches más rápidos a los que aun así hay que batir si presentan problemas... o no ponérselo demasiado difícil si estás condenado a verle pasarte: "Algunas de las batallas quizás no son de 'tu carrera'. Así que estás luchando tal vez con un tipo que acaba de tener un pinchazo y que se te pega al alerón trasero y ese coche y ese piloto potencialmente van a ganar la carrera ese fin de semana, así que es mejor no perder mucho tiempo con él porque eso tendrá un beneficio y un impacto al final de las 60 vueltas".

En ese sentido, Alonso comparó una carrera de F1 con una partida de ajedrez, en cuanto a estrategia: "Hay muchas cosas que tienes que actualizar constantemente, tu enfoque de la carrera, así que es como una partida de ajedrez que tienes que jugar, básicamente. Cada 20 segundos hay algo que sucede en la carrera o que cambia en el coche, cambia el agarre, los cambios climáticos también. Todas esas cosas requieren mucha energía mental durante la carrera, pero también entre semana, cuando no estás compitiendo".

"Creo que llegar a la Fórmula 1 y rendir bien es la mayor diferencia, porque en la Fórmula 2, en la Fórmula 3, en el karting, hay cientos de pilotos que pueden hacer una vuelta muy rápida. Pero sólo 20 pilotos están en la Fórmula 1. Y creo que esos 20 aprenden paso a paso a jugar inteligentemente en las carreras, pero también fuera del coche", concluyó.