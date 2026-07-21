Por qué el futuro de Alonso depende más de la F1 que de Aston Martin

Cuando parecía que el futuro de Fernando Alonso dependía casi exclusivamente de si Aston Martin era capaz de darle, por fin, un coche competitivo, el propio asturiano se encargó de desmontar esa teoría. En un fin de semana en el que el AMR26 volvió a tocar fondo y terminó perdido en la cola de la parrilla, su mensaje fue en otra dirección.

No habló de resultados, ni de paquetes aerodinámicos, ni siquiera de Adrian Newey. Habló de la Fórmula 1. Y, entre líneas, dejó una idea tan simple como contundente: la pregunta no es si Aston Martin será competitivo, sino si él quiere seguir pilotando unos monoplazas que cada vez se parecen menos a la F1 con la que soñó.

La declaración cobra todavía más fuerza por el momento en el que llega. Tras el Gran Premio de Hungría comenzará el parón veraniego y Alonso siempre ha señalado ese periodo como el momento en el que se sentará a decidir si continúa o no una temporada más. En el paddock, muchos daban por hecho que esa decisión estaría íntimamente ligada al rendimiento del esperado paquete de mejoras de Aston Martin, el primero realmente importante del año y desarrollado bajo la dirección técnica de Adrian Newey. Pero el bicampeón mundial sorprendió al separar ambos asuntos.

"Nada, porque mi decisión no depende del rendimiento de este año", respondió cuando le preguntaron hasta qué punto Hungría sería decisiva para su futuro. "Este año empezamos con mal pie y no puedo basar mi decisión para el año que viene en un rendimiento que no es realista. Creo que este no es el verdadero potencial del equipo. Creo que es mucho mayor de lo que estamos viendo".

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Es una frase que también supone una declaración de confianza hacia Aston Martin en el peor momento de la temporada. Después de un inicio de año en el que el equipo británico ha quedado incluso por detrás de Cadillac en algunos circuitos y ha llegado a rodar varios segundos más lento que la cabeza en Spa-Francorchamps, Alonso sigue convencido de que ese nivel no refleja el proyecto que se está construyendo en Silverstone.

Alonso advierte que su decisión depende del reglamento

Sin embargo, el siguiente paso de su respuesta cambió completamente el foco. "Creo que mi decisión para el año que viene tiene más que ver con el reglamento. Conducir estos coches en circuitos como Spa hoy o Silverstone en la última carrera no es lo que sueño para mi futuro".

No es una crítica aislada. Durante todo el fin de semana de Bélgica, pilotos como Max Verstappen, Lando Norris o el propio Alonso volvieron a cuestionar un reglamento que obliga a gestionar constantemente la energía eléctrica y que ha transformado curvas históricamente de máximo compromiso en zonas donde levantar el pie se ha convertido en una necesidad para recargar la batería. Spa-Francorchamps terminó siendo el mejor ejemplo de una preocupación que lleva meses creciendo dentro del paddock.

De hecho, Alonso ya había dejado entrever esa reflexión unos días antes, cuando explicó que el placer de pilotar estos F1 ya no es el mismo que con generaciones anteriores. "¿Son divertidos de conducir? Si has pilotado los coches de la generación anterior, diría que no. Eran muy diferentes. Todo era atacar, conducir al límite del coche, de la física, exprimir los neumáticos... Ya no hacemos eso", reconoció.

Y, sin embargo, todavía encuentra un motivo para seguir poniéndose el casco cada fin de semana. "Disfruto compitiendo y disfruto corriendo contra el resto. Cuando bajo la visera estoy luchando contra el coche de al lado y sigo divirtiéndome. Si estuviera solo en pista, probablemente no disfrutaría mucho conduciendo estos coches. Pero como hay otros 21 coches, lo disfruto muchísimo".

Esa quizá sea la mejor explicación de por qué su futuro sigue siendo una incógnita. No parece una cuestión de resultados, ni siquiera de ganar carreras a corto plazo. Alonso mantiene intacta la confianza en Aston Martin y en el proyecto que debe despegar con Newey y Honda. La duda está en otro sitio: cuánto tiempo más quiere seguir compitiendo con unos monoplazas cuyo comportamiento se aleja de la idea de pilotaje que siempre le ha apasionado.

Hungría ofrecerá las primeras respuestas sobre el nuevo Aston Martin. La decisión de Fernando Alonso, sin embargo, parece que dependerá mucho menos de unas décimas de mejora que de una pregunta bastante más profunda: si la Fórmula 1 que viene sigue siendo la Fórmula 1 en la que quiere continuar.