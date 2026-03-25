Fernando Alonso y Melissa Jiménez ya han sido padres

¡Hay descendencia del bicampeón, seguirá la estirpe! Fernando Alonso y Melissa Jiménez ya son padres.

La noticia, que llevaba meses sobrevolando el paddock, ha terminado de confirmarse este miércoles de forma indirecta. Aston Martin anunció que Alonso no estaría presente en el Media Day del GP de Japón por "razones personales familiares", mientras que DAZN, cadena en la que trabaja Melissa Jiménez, dio el paso de anunciar que ambos ya son padres, confirmando así una información que ni el piloto ni la periodista habían hecho oficial hasta ahora.

El rumor comenzó a circular hace meses en redes sociales ante la ausencia de la periodista de DAZN F1 en las últimas carreras de 2025, y se intensificó durante el GP de Qatar, más aún cuando Sky Sports Italia lo mencionó en directo. El piloto de Aston Martin, de 44 años, se convierte en padre por primera vez, después de haber admitido en más de una ocasión que su deseo era formar una familia pero que por la forma y ritmo de su trabajo no había podido hasta ahora. Incluso lo había definido como el "mayor sueño" de su vida.

Entonces, marzo aparecía señalado en el calendario como el momento probable del nacimiento, y este mismo miércoles llegó una pista clave: Aston Martin comunicó que Alonso se incorporaría un día más tarde al GP de Japón, ausentándose del jueves con los medios por "razones personales familiares", un movimiento que reforzaba la idea de que el parto era inminente.

Melissa Jiménez es hija del ingeniero de MotoGP Antonio Jiménez, y el piloto y ella nunca anunciaron oficialmente su relación, pero dejaron verla desde verano de 2023.

Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, habla con Melissa Jimenez, DAZN Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images

Melissa, nacida en Bélgica y desde muy pequeña en Barcelona, tiene 38 años, y tres hijos con su expareja, el futbolista del Real Betis Marc Bartra (dos niñas, Gala y Abril, y un niño, Max).

¿Qué pilotos de la F1 actual son padres (tienen hijos)?

Alonso es el cuarto piloto de la actual parrilla con descendencia

Nico Hulkenberg tiene una hija nacida en 2021 llamada Noemy Sky

Sergio Pérez tiene cuatro hijos, más que todos los demás juntos: Sergio Jr , nacido en 2017; Carlota , nacida en 2019;, Emilio , nacido en 2022 y Olivia , nacida en 2023.

, nacido en 2017; , nacida en 2019;, , nacido en 2022 y , nacida en 2023. Max Verstappen se convirtió en padre en 2025 cuando nació su hija Lily.

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