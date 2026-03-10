Alonso no espera una historia distinta en China; la esperanza es Japón

El arranque de la temporada 2026 de F1, en el GP de Australia, no fue el mejor para Aston Martin y Fernando Alonso con abandono (en dos tiempos) y muchas dudas. Y dado que la siguiente carrera es tan pronto, en apenas unos días, el bicampeón no espera nada mucho mejor en el Circuito Internacional de Shanghai.

Cuando le preguntaron en qué sentido podría ser diferente el GP de China, Fernando Alonso respondió: "No habrá ninguna diferencia, eso es seguro. Tendremos el mismo coche y la misma unidad de potencia el próximo fin de semana, así que sí, espero otro fin de semana difícil".

Aun así, pide no bajar los brazos y mantener alta la moral: "Mientras tanto no podemos rendirnos. Tenemos que seguir probando diferentes soluciones, especialmente en el chasis, e intentar comprender y mejorar el paquete en general. Creo que aún no estamos optimizados en nada debido a la falta de kilometraje, así que China será otra buena oportunidad".

Tanto Honda como Aston Martin aseguraron que los problemas de Australia no fueron por motor, y que de hecho habrían podido acabar la carrera sin problemas, pese a que la falta de repuestos limitaba el futuro a corto plazo. En ese caso, la pregunta a Alonso fue clara: ¿Podrá completar toda la carrera en China? "Creo que eso sería demasiado optimista, pero creo que al menos podemos intentarlo", admitió Alonso.

Insistiendo en si en China este fin de semana se puede mejorar un poco, si habrá algo nuevo o una solución, continuó respondiendo a ESPN: "No, ninguna. Para China la verdad es que no hay tiempo, por eso teníamos que tener máxima precaución aquí, porque lo que tenemos es lo que vamos a tener también en China".

"Luego, para Japón, igual hay alguna mejora, ojalá, y más repuestos. Para Japón creo que llegan más baterías y ahí podremos ya un poco forzar el coche sabiendo que podemos repararlo. Pero en China vamos a tener que tener otro fin de semana de extrema cautela".

Luego, en Sky Sports, en inglés, probablemente por error estableció otro plazo, la carrera que se disputaría el 12 de abril en Bahrein, y que ahora mismo está muy en el aire por el conflicto bélico que tiene cerrado el espacio aéreo en Oriente Medio: "Obviamente, todavía nos faltan piezas para China, que es la siguiente semana, pero para Bahrein parece que vendrán más baterías y más existencias, así que en China podremos arriesgar más el domingo [nota del editor: probablemente si se refeririera a Bahrein, no diría que podrían apretar más en China, porque luego habrá otra carrera entre China y Bahrein].

Por tanto, el verdadero cambio no llegará hasta Suzuka. Para el Gran Premio de Japón se esperan más baterías y piezas de repuesto, lo que finalmente debería dar al equipo un mayor margen de maniobra para avanzar. Hasta entonces, Aston Martin se centrará en dar muchas vueltas, recopilar datos y comprender el paquete paso a paso.

"Tenemos que hacerlo, no hay otra manera, tenemos que sacar lo positivo y seguir adelante. Sí, creo que todos estamos decididos a cambiar la situación y trabajando muy duro, y creo que probablemente, desde la situación que teníamos el jueves en Bahrein, ahora estamos en una mejor posición, probamos algunas cosas, descubrimos un poco más sobre el coche y el chasis, más de lo que hicimos en Bahrein, gracias a las vueltas que dimos en los entrenamientos libres".

"Y en carrera, con ambos coches, conseguimos hacer la vuelta de formación, la salida y la parada en boxes, ese tipo de cosas que probablemente le suenen normales a todo el mundo. En Bahrein nunca estuvimos en la pista a las siete de la tarde, así que nunca practicamos ninguno de los procedimientos de formación o salida, así que creo que fueron buenos datos y seguro que estaremos más preparados en China", concluyó.